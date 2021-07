Basket: colpo Nigeria, Stati Uniti battuti nel primo test verso le Olimpiadi

Se si pensa che la Nigeria, solo nove anni fa, perdeva di 83 punti alle Olimpiadi contro Team USA, il risultato di stanotte sembra di quelli difficilmente spiegabili. Invece è tutto reale: per la prima volta una squadra nazionale africana batte quegli Stati Uniti che parevano (quasi) irraggiungibili.

Il 90-87 che si materializza alla Mandalay Bay Arena di Las Vegas ha diversi punti chiave: un roster composto di diversi giocatori NBA di buon livello, coach Mike Brown (assistente di Steve Kerr ai Golden State Warriors), il 20/42 da tre punti e l’assenza di tre uomini chiave del team americano perché impegnati alle NBA Finals, e cioè Devin Booker (Phoenix Suns), Khris Middleton e Jrue Holiday (Milwaukee Bucks).

Un colpo, questo, che chiarisce almeno tre cose: la Nigeria potrebbe essere tra le formazioni che una medaglia potrebbe arrivare a prenderla, l’Italia avrà un’avversaria estremamente seria nel proprio raggruppamento, gli Stati Uniti non possono di certo portarsi l’oro da casa. In questo caso sono risultati decisivi i 21 punti di Gabe Vincent, autore di sei triple in una notte in cui a Kevin Durant non è andata neanche troppo male (17).

Gregg Popovich si è detto in qualche modo contento che questo risultato si sia concretizzato: “Non significa niente se non impariamo da questo. Potrebbe essere la cosa più importante in questo torneo per noi“.

Non è la prima volta che gli Stati Uniti perdono prima di un torneo importante: verso le Olimpiadi 2004 era arrivata la sconfitta con l’Italia, nell’avvicinamento ai Mondiali 2019 era stata l’Australia a battere Team USA. In quelle due occasioni il roster a stelle e strisce era completo.

