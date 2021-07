Basket, Champions League 2021-2022: le date, gli orari e tutte le partite di Dinamo Sassari e Brindisi. Treviso nelle qualificazioni

La FIBA ha rilasciato il calendario della stagione regolare di Basketball Champions League 2021-2022, in attesa di rivelare anche le sedi dei minitornei di qualificazione (con Treviso che è impegnata inizialmente contro i London Lions, si gioca a metà settembre).

In campo, per una versione ridotta della regular season con annesso nuovo format che prevede play-in, Top 16, quarti e Final Four, ci sono con sicurezza la Dinamo Sassari e l’Happy Casa Brindisi, provenienti da vicende estive diverse. Al Banco di Sardegna se n’è andato Gianmarco Pozzecco, sostituito da Demis Cavina, ed è cambiata una buona fetta della squadra, mentre l’Happy Casa, pur cambiando gli elementi, mantiene salda la figura di Frank Vitucci al ponte di comando. C’è la novità della partita al lunedì, voluta come mezzo di esposizione della competizione FIBA.

Di seguito il calendario completo della Basketball Champions League per la regular season delle due italiane al momento qualificate per quel che concerne la stagione 2021-2022.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022: IL CALENDARIO

DINAMO SASSARI (Girone A)

Martedì 5 ottobre, ore 20:00 @ MHP Riesen Ludwigsburg

Mercoledì 13 ottobre, ore 20:30 @ Lenovo Tenerife

Mercoledì 27 ottobre, ore 20:30 vs squadra dalle qualificazioni

Lunedì 8 novembre, ore 20:30 vs MHP Riesen Ludwigsburg

Mercoledì 8 dicembre, orario da definire @ squadra dalle qualificazioni

Martedì 21 dicembre, ore 20:00 vs Lenovo Tenerife

HAPPY CASA BRINDISI (Girone G)

Mercoledì 6 ottobre, ore 20:30 vs Hapoel Holon

Lunedì 18 ottobre, ore 18:30 vs squadra dalle qualificazioni

Mercoledì 3 novembre, ore 18:00 @ Darussafaka Tekfen Istanbul

Martedì 16 novembre, ore 20:30 vs Darussafaka Tekfen

Mercoledì 15 dicembre, orario da definire @ squadra dalle qualificazioni

Mercoledì 22 dicembre, ore 18:00 @ Hapoel Holon

