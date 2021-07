Debutta il basket 3×3 alle Olimpiadi in quel di Tokyo: la rassegna a cinque cerchi si apre anche al basket che nasce da tutta una tradizione spesso diversa da quello che si gioca nei palasport e nelle grandi arene. Otto le squadre del torneo maschile, tante le stelle e anche qualche nome, se vogliamo, un po’ particolare e che fa certamente piacere rivedere anche in una specialità diversa da quella con cui lo si è conosciuto.

GIAPPONE

I padroni di casa non hanno una grandissima tradizione in fatto di 3×3, con al massimo un 11° posto mondiale. Il roster è composto da tre giocatori della B.League locale (la maggiore lega professionistica) più Tominaga, che gioca a Nebraska, facente parte della Big Ten Conference in NCAA, ed è anche uno tra i più giovani giocatori dell’intero torneo.

Ryuto Yasuoka – 188 cm, 26 anni

Keisei Tominaga – 188 cm, 20 anni

Ira Brown – 193 cm, 38 anni

Tomoya Ochiai – 195 cm, 34 anni

LETTONIA

Ad oggi è lettone il numero 1 del mondo nel ranking individuale, Miezis. Per rendere l’idea dell’importanza del 3×3 in Lettonia, Cavars è stato nominato portabandiera del Paese. Per l’approdo in finale è senza dubbio una delle due squadre favorite, con quattro giocatori tra i primi dieci della classifica FIBA stilata giornalmente. In bacheca ci sono un oro europeo e un argento mondiale.

Nauris Miezis – 190 cm, 30 anni

Karlis Lasmanis – 200 cm, 27 anni

Edgars Krumins – 195 cm, 35 anni

Agnis Cavars – 196 cm, 34 anni

CINA

Tradizione non proprio eccelsa, quella cinese nel 3×3, anche se il ranking mondiale per federazioni, al 1° novembre 2019, ha donato uno di quei primi tre posti che servivano per andare a Tokyo senza colpo ferire. Il giocatore più conosciuto di questo roster giovane è Hu Jinqiu, già punto di riferimento anche della sua nazione sul parquet normale e attualmente agli Zhejiang Guangsha Lions.

Hu Jinqiu – 211 cm, 23 anni

Li Haonan – 197 cm, 22 anni

Yan Peng – 198 cm, 25 anni

Gao Shiyan – 185 cm, 25 anni

Sostituti: Chen Peidong e Liu Hengyi

SERBIA

Si dice Serbia, si legge l’interprete che più di tutti ha contribuito a dare popolarità al 3×3: Dusan Bulut, alias Mr. Bullutproof (il gioco di parole è fin troppo facile), sul quale ci sono da almeno tre anni (e una minaccia della FIBA ormai passata) gli occhi della Big3 americana, per rendere l’idea. Con lui il compagno di mille battaglie, Dejan Majstorovic, e una squadra affiatatissima, qualunque sia il quartetto al via (non ancora deciso): quattro ori mondiali, due europei dicono tutto.

Dusan Domovic-Bulut – 191 cm, 35 anni

Dejan Majstorovic – 200 cm, 33 anni

Marko Savic – 197 cm, 34 anni

Stefan Kojic – 199 cm, 29 anni

Mihailo Vasic – 199 cm, 27 anni

Aleksandar Ratkov – 194 cm, 29 anni

OLANDA

L’avvicinamento alle Olimpiadi è stato in questo caso piuttosto burrascoso: Julian Jaring, che aveva giocato il Preolimpico, si è visto rimpiazzare da Bekkering e non l’ha presa bene, facendo ricorso per questa decisione della sua Federazione. Non gli è andata bene, perciò, a meno di problemi di qualsiasi genere degli altri, non lo vedremo in campo. Parliamo in ogni caso di una squadra due volte argento mondiale.

Arvin Slagter – 192 cm, 35 anni

Dimeo van der Horst – 197 cm, 30 anni

Jessey Voorn – 193 cm, 31 anni

Ross Bekkering – 204 cm, 33 anni

POLONIA

Attenzione a non confondere il Michael Hicks in essere: quello che abbiamo conosciuto in Italia è panamense e classe 1976, questo è invece classe 1983 e ha dato una mano significativa a portare la Polonia in terra nipponica. Risultati praticamente sempre in crescita per questa squadra, che agli ultimi Europei, quelli del 2019, ha colto la terza posizione.

Michael Hicks – 190 cm, 38 anni

Paweł Pawłowski – 197 cm, 39 anni

Szymon Rduch – 197 cm, 31 anni

Przemysław Zamojski – 194 cm, 34 anni

BELGIO

Senz’altro la più grande delle sorprese a Debrecen, con le vittorie su Mongolia e Ungheria padrona di casa per staccare il biglietto verso Tokyo. Il tutto con una splendida vena di Rafael “Raf” Bogaerts e il giusto mix di esperienza e novità. Potrebbe essere la sorpresa (anche per il trascurabile trascorso internazionale pregresso) della manifestazione se saprà giocarsi bene le proprie carte.

Nick Celis – 196 cm, 32 anni

Thierry Mariën – 198 cm, 28 anni

Thibaut Vervoort – 196 cm, 23 anni

Raf Bogaerts – 198 cm, 27 anni

RUSSIA (COMITATO OLIMPICO RUSSO)

Più di qualcuno potrebbe restare stupito dalla presenza di un totem del basket russo quale Anton Ponkrashov: l’ex guardia del CSKA Mosca è però stato uno dei primi a credere nel progetto 3×3 nel Paese. Discreti, ma non eccelsi, i risultati in campo internazionale, con un quarto posto agli Europei come miglior risultato nel 2018.

Boris Logachev – 196 cm, 30 anni

Kirill Pisklov – 192 cm, 24 anni

Anton Ponkrashov – 200 cm, 35 anni

Stanislav Sharov – 191 cm, 26 anni

Foto: fiba.basketball