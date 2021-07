Baseball, Serie A 2021: San Marino cade a sorpresa a Godo, Bologna a valanga su Collecchio

Mentre dall’altra parte del mondo le Olimpiadi catalizzano l’attenzione, sui diamanti italiani continua la Serie A. E c’è una non piccola sorpresa: Godo riesce, in maniera inattesa, a battere San Marino con un rotondo 4-0 in questi antipasti del venerdì sera che ritrovano in campo due delle grandi big.

Per la formazione di Stefano Naldoni un successo che ha del clamoroso, perché arriva dopo che gli uomini di Doriano Bindi avevano portato a casa ben 19 partite consecutive tra prima e seconda fase. Grande il quinto inning di Godo: tutto parte da Servidei colpito a basi piene (RBI automatico), poi il singolo di Albert e il sacrificio di Meriggi significano 3-0. Il 4-0 arriva su altro singolo di Albert nel settimo.

Travolgente invece la Fortitudo Bologna, con un netto 10-1 nei confronti di Collecchio, che però va in vantaggio per primo su errore difensivo dei reduci dalla Champions Cup. Liberatore piazza un doppio, nella quarta ripresa, che manda a segno Dobboletta, poi arrivano due big inning di fila, conclusi dal fuoricampo da 3 RBI di Bertossi, che mettono la parola fine sul confronto.

Nel frattempo è arrivata la decisione circa le partite non disputate da Bologna e Parma da parte del Tribunale Federale: dovrà essere trovata una data per i recuperi delle partite non giocate a causa delle contemporaneità europee nella settimana scorsa. Ricorso, dunque, accolto.

