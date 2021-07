Il Parmaclima regala la più grande gioia al baseball ducale a 22 anni di distanza dall’ultima volta. La squadra guidata dal manager Gianguido Poma vince l’European Champions Cup 2021, ritornando dunque a fregiarsi del titolo di Campione d’Europa battendo i Bonn Capitals per 6-4 nella finale di Ostrava.

Un successo parso lontano già sul primo attacco dei tedeschi, dato il singolo di Wilson in mezzo a due lanci pazzi di Aldegheri. Questo 0-3 viene subito recuperato (con Koch, partente tedesco, che è stato sostituito quasi subito da Tomsich per infortunio), perché con Battioni e Desimoni in prima e seconda Rodriguez spara l’home run della parità. Segue l’ingresso sul monte di Rondon, che è la vera mossa decisiva di Parma, che passa nel quarto inning grazie a un altro fuoricampo, stavolta di Sambucci e a destra.

Nella quinta ripresa Sambucci trova l’allungo grazie a un doppio che manda a casa Astorri. Girano bene, le mazze del Parmaclima, e spesso profonde: un’altra di queste situazioni si verifica con il singolo di Monello che rende possibile il 6-3 dei ducali. Nella sesta c’è l’home run da un unico RBI di Joyce, poi non accade praticamente nulla fino all’ultimo attacco di Bonn, in cui al posto di un grande Vivas c’è Campos. Lankhorst arriva fino in terza, Miceli in prima, ma giunge anche il terzo out e, con esso, la festa di Parma.

Terzo posto per la Fortitudo Bologna, che in una spettacolare finale per il gradino più basso del podio batte per 11-9 il Curaçao Neptunus di Rotterdam. Ed è una partita che l’UnipolSai avrebbe potuto vincere molto più nettamente, dopo l’8-0 di metà gara, ma che, nonostante i numeri di Dobboletta e Bertossi, è stata rimessa in piedi da Kemp e Bernardina, prima dell’ultimo e inutile (vista l’attenzione finale dei felsinei) fuoricampo di De Cuba.

Foto: FIBS / Manguera Press