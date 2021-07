Baseball, Olimpiadi Tokyo: i convocati e i roster di tutte le Nazionali. Stati Uniti senza pronostico a favore, Giappone sugli scudi

Il torneo olimpico di baseball partirà (e non è un fatto insolito) senza i giocatori che sono attualmente nella Major League. Il massimo che, dalla lega professionistica americana, viene concesso verso l’evento a cinque cerchi è legato alle squadre fino al Triplo A delle varie organizzazioni (in sostanza, le leghe minori). Per questo si vedrà qualche nome che è stato noto in passato. Andiamo a passarli in rassegna tutti, attraverso i roster delle sei squadre impegnate in terra nipponica.

REPUBBLICA DOMINICANA

Molti i giocatori autoctoni, diversi anche quelli delle organizzazioni MLB (il Triplo A Mejia e Guzman dai Royals, Reyes e Mieses dai Red Sox). Si è qualificata vincendo l’ultimo Preolimpico a Puebla, che doveva essere a sei squadre ed è diventato a tre per le rinunce (causa Covid) di Cina, Cina Taipei e Australia. Una sola esperienza olimpica nel 1992, senza particolare gloria. Ci sono gli ex All Star José Bautista (sei volte) e Melky Cabrera (2012).

Pitchers

Darío Álvarez

Jairo Asencio

Gerson Bautista

Luis Felipe Castillo

Jumbo Díaz

Junior García

Jhan Mariñez

Cristopher Mercedes

Denyi Reyes

Ángel Sánchez

Raúl Valdés

Catchers

Roldani Baldwin

Charlie Valerio

Infielders

José Bautista

Juan Francisco

Diego Goris

Jeison Guzmán

Erick Mejia

Gustavo Núñez

Outfielders

Emilio Bonifácio

Melky Cabrera

Johan Mieses

Yefri Pérez

Julio Y. Rodríguez

Manager

Héctor Borg

ISRAELE

All’esordio olimpico, di fatto è la rivelazione assoluta degli ultimi anni grazie all’apporto di diversi ex MLB di spicco. Ha vinto il torneo di qualificazione di Parma e Bologna nel 2019, e conterà sul seconda base, quattro volte All Star, Kinsler. Da tenere ben d’occhio Joey Wagman, che l’Italia ricorderà agli Europei 2019 per esser stato su un livello di inavvicinabilità altissimo.

Pitchers

Jeremy Bleich

Jonathan de Marte

Jake Fishman

Alex Katz

Jared Lakind

Alon Leichman

Shlomo Lipetz

Jon Moscot

Joey Wagman

Ben Wanger

Zack Weiss

Josh Zeid

Catchers

Tal Erel

Ryan Lavarnway

Nick Rickles

Infielders

Scott Burcham

Mitch Glasser

Ty Kelly

Ian Kinsler

Zach Penprase

Danny Valencia

Outfielders

Blake Gailen

Assaf Lowengart

Robb Paller

Manager

Eric Holtz

GIAPPONE

Potrebbe essere più favorito che mai. Il manager Atsunori Inaba è stato chiarissimo: “Il mio obiettivo è vincere la medaglia d’oro. Questo non cambia. Abbiamo scelto 24 persone che facciano sì che ciò accada“. Tra loro l’ex Yankees Masahiro Tanaka, ma anche su Seiyka Suzuki ci sono tante attenzioni dal momento che è in odor di MLB.

Pitchers

Tomoyuki Sugano

Koyo Aoyagi

Suguru Iwazaki

Masato Morishita

Yoshinobu Yamamoto

Masahiro Tanaka

Yasuaki Yamasaki

Ryoji Kuribayashi

Yudai Ohno

Kota Nakagawa

Kaima Taira

Catchers

Ryutaro Umeno

Takuya Kai

Infielders

Tetsuto Yamada

Sosuke Genda

Hideto Asamura

Ryosuke Kikuchi

Hayato Sakamoto

Munetaka Murakami

Outfielders

Kensuke Kondo

Yuki Yanagita

Ryoya Kurihara

Masataka Yoshida

Seiya Suzuki

Manager

Atsunori Inaba

Coaches

Makoto Kaneko

Yoshinori Tateyama

Yoshinori Murata

Hirokazu Ibata

Masaji Shimizu

MESSICO

Team di grandissima qualità, quello messicano: Adrian Gonzalez, in prima base, è stato cinque volte All Star, poi due ulteriori uomini si trovano a Taiwan, uno in Giappone, molti in patria e alcuni negli States, dal lanciatore dei Reds Duarte all’esterno dei Red Sox Meneses. Attenzione a non sottovalutarlo.

Pitchers

Manny Bañuelos

Manny Barreda

Carlos Bustamante

Daniel Duarte

Juan Pablo Oramas

Óliver Pérez

Teddy Stankiewicz

Héctor Velázquez

Fernando Salas

Sasagi Sánchez

Sammy Solís

César Vargas

Catchers

Alí Solís

Alexis Wilson

Infielders

Danny Espinosa

Adrián González

Brandon Laird

Efrén Navarro

Ramiro Peña

Isaac Rodríguez

Outfielders

José Cardona

Sebastián Elizalde

Jonathan Jones

Joey Meneses

Manager

Benji Gil

COREA DEL SUD

Non ci sono ex All Star tra i sudcoreani, che però possono vantare il talento dell’esterno Kim Hyun-Soo (un passato tra Baltimora e Philadelphia). Dieci giocatori facevano parte del roster che ha portato la squadra al secondo posto al Premier 12 del 2019. A tal proposito, ci sono solo tre rilievi di ritorno da quel tempo nella squadra olimpica in fatto di lanciatori. Lasciati fuori, a 39 anni, sia Shin-Soo Cho che Seing-Hwan Oh, entrambi con un vissuto in MLB.

Pitchers

Cha Woo-chan

Cho Sang-woo

Choi Won-joon

Ko Woo-suk

Han Hyun-hee

Kim Min-woo

Ko Young-pyo

Lee Eui-lee

Park Se-woong

Won Tae-in

Catchers

Kang Min-ho

Yang Eui-ji

Infielders

Choi Joo-hwan

Hur Kyoung-min

Hwang Jae-gyun

Kang Baek-ho

Kim Hye-seong

Oh Jae-il

Oh Ji-hwan

Park Min-woo

Outfielders

Kim Hyun-soo

Lee Jung-hoo

Park Hae-min

Park Kun-woo

Manager

Kim Kyung-moon

STATI UNITI

Quattro gli uomini che vantano un passato da All Star: l’interno Todd Frazier e i lanciatori Edwin Jackson, Scott Kazmir e David Robertson. Il talento c’è, con numerosissimi uomini che giocano in Triplo A, ma anche tre elementi del campionato professionistico giapponese e uno (Carter) di quello messicano. La medaglia non dovrebbe essere in pericolo, ma per l’oro (conquistato solo nel 2000) non c’è il favore del pronostico.

Pitchers

Shane Baz

Anthony Carter

Brandon Dickson

Anthony Gose

Edwin Jackson

Scott Kazmir

Nick Martinez

Scott McGough

David Robertson

Joe Ryan

Ryder Ryan

Simeon Woods Richardson

Catchers

Tim Federowicz

Mark Kolozsvary

Infielders

Nick Allen

Eddy Alvarez

Triston Casas

Todd Frazier

Jamie Westbrook

Outfielders

Tyler Austin

Eric Filia

Patrick Kivlehan

Jack López

Bubba Starling

Manager

Mike Scioscia

Coaches

Roly de Armas (Bullpen)

Darren Fenster (Third base)

Dave Wallace (Pitching)

Jerry Weinstein (Bench)

Ernie Young (Hitting/First base)

