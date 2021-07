Baseball: Fortitudo Bologna, esordio vincente in European Champions Cup 2021. Parma perde con Bonn

Una vittoria e una sconfitta per le due formazioni italiane in European Champions Cup, alias Coppa dei Campioni, al via in data odierna in quel di Ostrava, in Repubblica Ceca. La Fortitudo UnipolSai Bologna batte di misura gli Heidenheim Heidekoepfe per 4-3. Sconfitto invece il Parmaclima, che deve lasciare il passo ai Bonn Capitals per 4-5.

La squadra felsinea riesce ad avere ragione dei suoi avversari tedeschi in una partita molto altalenante. Si va di soli fuoricampo a metà gara: quello di Liberatore da 2 RBI per il vantaggio fortitudino, quello di Janssen per il 2-1 di Heidenheim, poi quello di Monti del 3-1 Bologna. Il tutto sempre profondo al centro, tra il quarto e quinto inning. Nel sesto e settimo due singoli, uno di Glaser e uno di Larry, portano la situazione in parità. Nell’ottavo, però, a Leonora basta un altro singolo, a basi piene peraltro, per ridare il vantaggio alla formazione tricolore, che viene tenuta in salvo dalla mano ferma di Henry Rodriguez.

Diverso il destino per Parma, che con due singoli di Ahrens nella prima ripresa e di Lamb-Hunt nella terza finisce rapidamente sotto 0-2. Lo 0-3 è opera di Lee con home run nella sesta, poi arriva il ritorno ducale con il sacrificio di Rodriguez e Gonzalez che segna su balk nella settima. Gli italiani sfiorano il pari nell’ottavo inning, ma nel nono sono ricacciati indietro da due errori della difesa (uno dei quali è una base su ball a basi piene). Il recupero c’è di nuovo, ma è solo parziale, con i singoli di Astorri e Paolini insufficienti.

Oggi Bologna ha giocato a Frydek Mistek e Parma a Ostrava; domani, invece, saranno entrambe a Ostrava. La Fortitudo va in campo per prima contro Rouen alle 15:00, contro i padroni di casa invece la sfida dei ducali alle 19:30.

Foto: FIBS / PhotoBass