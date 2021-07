Termina con la vittoria dell’Olanda sull’Italia l’edizione 2021 degli Europei Under 18, che si sono svolti tra Macerata e Montegranaro. Gli orange si sono imposti sugli azzurrini con un eloquente 6-2, che però non dice nulla dell’effettiva lotta nel confronto. Al termine il lanciatore Stijn van der Schaaf (il vincente odierno) viene nominato MVP della manifestazione.

Ci pensano subito gli olandesi ad andare in vantaggio, con Haswell che viene eliminato, ma fa sì che il precedente triplo di Robberse gli porti la possibilità di finire il giro del diamante e firmare l’1-0. Pareggia Gamberini nel terzo inning, sfruttando con un doppio la presenza di Adorni in terza base. Dopo alcune occasioni non sfruttate su ambo i fronti, è l’Olanda a piazzare l’assolo nella settima ripresa, con ben cinque punti distribuiti tra i due doppi di Velders e Kuijper. L’Italia non riesce più a recuperare, nonostante Buin venga colpito a basi piene, il che comporta in automatico un RBI per la squadra azzurra. Ma è troppo poco.

All’Italia resta la soddisfazione di aver disputato una competizione continentale di particolare brillantezza, perché prima di questo appuntamento era riuscita a rimanere imbattuta, anche contro gli olandesi. Ma, come spesso accade, una prima vittoria non viene seguita da una seconda.

Al terzo posto si classifica la Germania, che nel confronto per il gradino più basso del podio travolge la Spagna per 10-0. Al tedesco Paul Schmitz va il premio per il miglior lanciatore, all’olandese Mart Blijleven quello per il miglior battitore.

Foto: FIBS / EzR NADOC