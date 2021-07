Barty-Pliskova oggi, Finale femminile Wimbledon 2021: orario, tv, programma streaming

Oggi, 10 luglio, sarà il grande giorno della finale femminile di Wimbledon. A giocarsi il successo dello Slam londinese saranno l’australiano Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova. L’appuntamento per gli appassionati è fissato alle ore 15.00 sul Courte Centre.

La tennista oceanica era la grande favorita della vigilia e ha confermato non solo le sue qualità ma anche la sua ottima condizione fisica. Di fronte si troverà la numero 13 del mondo che dopo aver superato la bielorussa Aryna Sabalenka e andrà a caccia del colpo gobbo.

Sarà sicuramente una partita molto combattuta e ricca di colpi di scena. Le due tenniste si conoscono molto bene visto che questa sarà l’ottavo incrocio. Nei sette precedenti l’australiano ha vinto per ben cinque volte.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Barty-Pliskova, Finale femminile di Wimbledon 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani.

BARTY-PLISKOVA, FINALE WIMBLEDON 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 10 LUGLIO:

15.00 Finale femminile Wimbledon 2021 – Ashleigh Barty vs Karolina Pliskova

FINALE WIMBLEDON 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati. sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse