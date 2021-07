Per ragioni ancora da chiarire, Salvatore Caruso non sarà in campo quest’oggi all’ATP 250 di Umago. Il siciliano salta così l’appuntamento croato, dove avrebbe affrontato al primo turno lo slovacco Andrej Martin. Al suo posto entra l’argentino Renzo Olivo, che aveva perso nelle qualificazioni da Alessandro Giannessi.

Rimangono dunque quattro gli italiani attualmente in gara in uno dei luoghi più conosciuti e amati del tennis su terra rossa d’estate. Oltre a Giannessi, ci sono Marco Cecchinato e Gianluca Mager, mentre ieri ha già superato il primo turno Stefano Travaglia, atteso ora da un match decisamente non impossibile con lo spagnolo Carlos Taberner.

Caruso, in questa stagione, di fortuna ne ha avuta ben poca: dopo il bell’inizio di anno con il terzo turno in uno dei due tornei di Melbourne precedenti gli Australian Open, proprio nel primo Slam deve aver evidentemente lasciato importanti strascichi la sconfitta con Fabio Fognini in cinque set. Da allora, infatti, il siciliano ha vinto soltanto contro il monegasco Lucas Catarina, e per di più con difficoltà, a livello di tabellone principale ATP (nel caso Masters 1000).

Rivedremo Caruso al Challenger di San Marino, evento che in passato è stato nel circuito ATP e che torna nel 2021 dopo un intervallo di tempo di sette anni. Attualmente il nativo di Avola si trova al numero 109 del ranking mondiale.

