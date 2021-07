ATP Umago 2021, Marco Cecchinato strapazza Aljaz Bedene e accede agli ottavi di finale

Un grande Marco Cecchinato comincia in grande stile la propria avventura nel torneo di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata, il siciliano ha regolato con il punteggio di 6-1 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking). Un’ottima prestazione di Cecchinato che ha sfruttato alla grande i suoi colpi in top-spin per fare la differenza negli scambi da fondo. Per il nostro portacolori, negli ottavi di finale, ci sarà il bosniaco Damir Dzumhur.

Nel primo set, dopo un’iniziale fase di studio, Cecchinato cambia marcia dal quarto game in avanti. Mettendo in mostra un ottimo repertorio da fondo, l’azzurro crea non pochi problemi a Bedene con la sua profondità e così arrivano i break del quarto e del sesto gioco. In maniera autorevole il “Ceck” chiude sul 6-1.

Nel secondo set lo sloveno cerca di elevare il proprio livello, mantenendo con maggior regolarità i turni al servizio. Tuttavia, nella fase calda, il palermitano è chirurgico, sfruttando al primo tentativo le due palle break costruite nel settimo game. Uno strappo decisivo per le sorti del match, vinto da Marco sul 6-4.

Dal punto di vista statistico, il nostro portacolori ha totalizzato 5 ace, raccogliendo con la prima di servizio il 76% dei punti e con la seconda un ottimo 75%. Percentuale di efficienza in risposta alla seconda di Bedene da parte di Cecchinato pari al 37%, rispetto al 25% del rivale.

