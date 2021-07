ATP Umago 2021: Alessandro Giannessi supera in due set Renzo Olivo e si qualifica al main draw

Alessandro Giannessi batte in due set l’argentino Renzo Olivo e si qualifica al main draw dell’ATP di Umago. Un buonissimo risultato per il tennista azzurro che nell’ultimo match del tabellone di qualificazione si è imposto 7-6 6-1 sul sudamericano.

A regalare il primo sussulto del match è proprio Olivo che nel quarto game riesce a strappare il servizio all’italiano salvo subire l’immediato controbreak che fissa il parziale sul 2-3. Giannessi sulle ali dell’entusiasmo riesce a procurarsi l’occasione per chiudere il set ottenendo il break nel nono game (5-4).

Sul più bello, però, il braccio del tennista ligure trema e l’argentino riesce clamorosamente a rientrare (5-5). L’unico finale possibile per un parziale così equilibrato non può che essere il tie-break. Giannessi dopo essere salito 5-3 subisce la rimonta dell’avversario che si riporta in parità. Nel finale, però, l’azzurro è più determinato e chiude 7-5.

Olivo subisce il contraccolpo psicologico e subisce subito il break in avvio di secondo set (2-0). In questa fase la superiorità del tennista italiano è evidente e dopo non essere riuscito a sfruttare due palle break nel quarto game concretizza alla seconda possibilità nel sesto (5-1). Il ligure controlla bene e chiude 6-1.

Foto: LaPresse