Tanta fiducia e anche un po’ di amaro in bocca per il debutto di Nuria Brancaccio. La tennista ventunenne, per la prima volta in un tabellone principale WTA, esce sconfitta in tre set contro la rumena Jaqueline Cristian, numero 159 del mondo, che ci ha messo un po’ per risolvere il rebus azzurro: 2-6 6-3 6-4 in due ore e mezza rappresentano una buona prima per Nuria, che ha però compiuto qualche errorino dovuto all’inesperienza in una partita che, con un po’ più di formazione, avrebbe potuto anche portare a casa.

Una prima frazione da incorniciare per la ventunenne nata a Cagliari ma di famiglia campana, che conquista subito il break e vola sulle ali dell’entusiasmo. La rumena appare contratta, compie parecchi errori da fondocampo e non mantiene una singola volta il servizio; nell’ottavo gioco, spalle al muro, riacquista un po’ di fiducia nei suoi colpi procurandosi due palle break, ma la Brancaccio è bravissima ad annullarle con insidiose palle in break e mettendo in cascina il primo set della sua carriera WTA.

Anche se sotto nel punteggio, la Cristian, capace di arrivare quest’anno fino ai quarti di finale al 500 di San Pietroburgo battendo tra le altre anche Jelena Ostapenko, ha aggiustato il tiro negli scambi, diventando più precisa soprattutto nello scegliere i momenti migliori per utilizzare la palla corta. Dall’altra parte la giovane azzurra non ha la lucidità del primo set, con gli errori di rovescio che diventano sempre di più: recupera immediatamente un break ma lo subisce nuovamente nel quarto gioco, senza più colmare la distanza.

Una ragazza così giovane potrebbe avere un contraccolpo psicologico soprattutto in apertura, quando si ritrova subito sotto 1-0 e risposta, ma la Brancaccio è brava a non mollare e a rimanere attaccata alla partita, riportandosi subito in linea di galleggiamento. In chiusura del match esce però fuori la tensione del momento, subito dopo essersi riportata con le unghie e con i denti sul 4 pari; due errori di strettissima misura la mettono in difficoltà ritrovandosi con due palle break da salvare. Ci riesce con la prima, ma non con la seconda che manda la Cristian a servire per il match, chiudendo alla prima occasione.

La Brancaccio dovrà sicuramente lavorare per rendere un po’ più tonico il proprio servizio, con cui ha ottenuto pochino, solo il 50% con la prima di servizio (34/68 il computo totale) ed il 44% con la seconda (11/25). In questo modo arrivano ben 17 palle break, di cui 10 salvate; oltre a questo, l’azzurra dovrà limare qualche errore commesso in situazioni comode. Ma sono situazioni che verranno corrette con il tempo.

