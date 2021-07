Alex Wilson si è reso protagonista di una prestazione surreale nella serata di ieri, correndo i 100 metri in un roboante 9.84. Il velocista svizzero ha realizzato il nuovo record europeo, migliorando di due centesimi quanto corso in passato dal portoghese Francis Obikwelu e dal francese Jimmy Vicaut. L’elvetico ha tirato fuori dal cilindro una prestazione antologica, inaspettata e imprevedibile perché prima di ieri vantava un personale di 10.08 datato 2019 e in stagione si era fermato a un modesto 10.30.

La performance offerta ai Georgia Games di Marletta ha generato diversi dubbi riguardo alla bontà del riscontro cronometrico e infatti la Federazione Europea non ha ancora ratificato la performance come miglior risultato continentale. Ci sono infatti dei dubbi riguardo alla regolarità dei blocchi di partenza, i quali non avrebbero rilevato il tempo di reazione come ha evidenziato la Gazzetta dello Sport.

Lo stesso atleta non è convinto di aver corso così veloce. Andreas Hediger, consigliere di Alex Wilson, ha infatti dichiarato a Rsi: “Appena dopo la corsa Alex ha pensato di aver corso in 10”10 o al massimo in 10”00, ma mai così veloce“. Anche Swiss Athletics è in attesa del materiale utilizzato dopo la corsa, tra l’altro le immagini sono praticamente inesistenti.

Foto: Shutterstock