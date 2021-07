ATP Newport 2021, Kevin Anderson supera Bublik e torna a giocare una finale; contro di lui la sorpresa Brooksby

A Newport arriva la finale che non ci aspettavamo. L’erba del Rhode Island, che ospita l’ultimo torneo ATP sui prati della stagione 2021, renderà possibile domani la scrittura del trentacinquesimo diverso nome nell’albo d’oro. Ma, per come si erano messe le semifinali, i nomi che si giocheranno il trofeo non sono quelli che ci aspettavamo.

Kevin Anderson torna in finale dopo due anni e mezzo battendo in rimonta Alexander Bublik, il numero 1 del seeding. In un match dove il servizio avrebbe ricoperto un ruolo chiave, il sudafricano parte malissimo perdendolo per due volte in avvio di partita, ma dall’inizio del secondo set torna la macchina che arrivò a disputare due finali Slam: sedici ace, dodici nell’ultima frazione, e undici punti concessi con la prima di servizio lo hanno trascinato fino al successo contro la prima testa di serie del tabellone, che paga pesantemente i nove doppi falli commessi e vede così cancellato ogni proposito di vittoria dopo la finale persa nel 2019 contro John Isner.

E al contempo, con una rinascita c’è la possibile esplosione di una stella. Jenson Brooksby, che prima di questa settimana aveva vinto soltanto una partita nel circuito maggiore, vince la quarta in fila degli ultimi sei giorni e si prende la prima finale ATP della sua carriera. Il ventenne di Sacramento, California, ha superato in due set l’australiano Jordan Thompson, che non è riuscito a interrompere la seconda favola consecutiva dopo quella di Maxime Cressy. A Brooksby va il merito di averci sempre creduto, anche da sotto 2-5 e servizio del secondo set, riuscendo a recuperare il break di svantaggio e salvando due set point nel dodicesimo gioco, dominando poi il tie-break.

ATP NEWPORT 2021, RISULTATI 17 LUGLIO

K. Anderson b. A. Bublik 4-6 7-6 7-5

J. Brooksby b. J. Thompson 6-3 7-6

Foto: LaPresse