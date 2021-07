ATP Los Cabos 2021: Andreas Seppi presente nel tabellone messicano. Cameron Norrie prima testa di serie

Quinta edizione del torneo ATP 250 di Los Cabos in scena: in Messico è al via un evento che sta diventando tipico del panorama maschile estivo dell’estate. Si gioca al veloce all’aperto, e tre anni fa una delle migliori partite della carriera regalò a Fabio Fognini il successo finale sull’argentino Juan Martin del Potro, che poche settimane dopo sarebbe tornato in finale agli US Open.

Un solo azzurro al via del main draw: Andreas Seppi sfida l’australiano Alex Bolt, con il quale non ha mai giocato nonostante anche quest’ultimo sia da un po’ di tempo sul circuito (è passato professionista nel 2011). Il lato di tabellone è quello di John Isner, che ha messo da parte il capitolo olimpico per concentrarsi su altro nella carriera ormai alla sua fase finale.

Comanda il seeding il britannico Cameron Norrie, che si trova peraltro in una situazione nella quale può andare particolarmente avanti, visto che i soli pericoli sembrano essere una versione rinvigorita dell’australiano Thanasi Kokkinakis e, in semifinale, Taylor Fritz.

Da segnalare anche la presenza di Ivo Karlovic: il croato, primo vincitore di questo torneo nel 2016, continua a girare il mondo con il suo servizio-bomba, a 42 anni. Un tributo alla voglia di continuare, in sostanza, e all’amore per questo sport, perché alla sua età è questo che spinge ancora avanti.

ATP 250 LOS CABOS: IL TABELLONE

Norrie (GBR) (1)-Bye

Qualificato-E. Ymer (SWE)

Kokkinakis (AUS) (WC)-Kudla (USA)

Qualificato-McDonald (USA) (8)

Fritz (USA) (3)-Bye

Gojowczyk (GER)-Marchenko (UKR)

Qualificato-Uchiyama (JPN)

Lopez Villasenor (MEX) (WC)-Johnson (USA) (6)

Thompson (AUS) (5)-Karlovic (CRO) (WC)

Rodionov (AUT)-Ofner (AUT)

Nakashima (USA)-Wolf (USA)

Bye-Querrey (USA) (4)

Seppi (ITA) (7)-Bolt (AUS)

Gomez (ECU)-Qualificato

Jung (TPE)-Donskoy (RUS)

Bye-Isner (USA) (2)

Foto: LaPresse