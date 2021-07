ATP Amburgo 2021, Stefanos Tsitsipas eliminato da Krajinovic, in semifinale Carreno Busta

Contenuti ed emozioni in questa giornata di quarti di finale ad Amburgo (Germania), sede del torneo ATP500 sulla terra tedesca. C’era grande attesa per il confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 del mondo) e il serbo Filip Krajinovic (n.44 del ranking) e a sorpresa è stato l’ellenico a capitolare.

Il finalista del Roland Garros è stato battuto dal balcanico con il punteggio di 3-6 6-1 6-3, perdendo progressivamente la misura del campo e vedendo in uno scambio rompersi letteralmente la propria racchetta. Uno Tsitsipas lontano parente da quello ammirato a Parigi, ancora un po’ frastornato dalla sonora eliminazione al primo turno di Wimbledon. Passa il turno Krajinovic e in semifinale ci sarà un derby con Laslo Djere: il n.57 ATP ha regolato nettamente il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.29 del ranking) per 6-2 6-2. Giornata no per quest’ultimo e bravo a Djere con la consueta costanza ad approfittarne.

Pronostici rispettati nel match tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.13 del mondo) e l’altro serbo Dusan Lajovic (n.43 del mondo): 7-6 (4) 6-3 lo score in favore dell’iberico. Per Carreno il prossimo rivale sarà l’argentino Federico Delbonis (n.48 del mondo) che ha sconfitto per 4-6 7-6 (9) 6-4 un Benoit Paire (n.51 ATP) meno svagato del solito. Un confronto che sostanzialmente si è deciso nel tie-break del secondo set dove il sudamericano con le spalle al muro ha annullato ben quattro match-point.

Foto: LaPresse