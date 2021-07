ATP Amburgo 2021, Pablo Carreno Busta trionfa in Finale. Filip Krajinovic ko in due set

Tutto come da pronostico. Pablo Carreno Busta (n.13 del mondo) ha sconfitto nella Finale dell’ATP di Amburgo (Germania) il serbo Filip Krajinovic per 6-2 6-4 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match controllato in lungo e in largo dall’iberico che ha fatto valere la sua maggior costanza da fondo, prevalendo quasi sempre quando gli scambi si sono prolungati.

Nel primo set, dopo due giochi di studio, lo spagnolo tesse la sua tela e per il balcanico c’è poco da fare. Carreno detta i tempi con le sue giocate in top-spin e per Krajinovic le cose si complicano decisamente. Il break del terzo game arriva in maniera inesorabile. Non ci sono tentennamenti nell’azione dell’iberico che fa calare il sipario nella prima frazione con il secondo break del settimo game e la chiosa sul 6-2, vincendo l’89% dei punti al servizio e il 50% in risposta.

Nel secondo set lo spagnolo è chirurgico in apertura, mettendo subito in difficoltà il proprio avversario. Il break del primo game, nei fatti, indirizza il parziale in suo favore anche perché il n.13 del mondo è sorretto da una grande continuità in battuta (71% dei quindici vinti con questo fondamentale). Arrivano sul 6-4 i titoli di coda per l’iberico è una firma d’autore.

Il nativo di Gijón ha concluso con 3 ace e raccolto in risposta alla seconda di servizio di Krajinovic il 52% dei punti.

