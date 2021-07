L’augurio era quello che qualche connazionale potesse, impresa quasi impossibile, prendere la sua eredità. Da Pechino a Rio è stato uno show assoluto timbrato Usain Bolt nella velocità dell’atletica per quanto riguarda i Giochi Olimpici: ora con il ritiro dalle competizioni del più forte di tutti i tempi per la Jamaica si fa dura.

A dirlo, alla vigilia della manifestazione a Cinque Cerchi che scatterà a Tokyo, è proprio il 34enne, uomo più veloce al mondo, in un’intervista video riportata dalla Gazzetta dello Sport: “È davvero deludente. Per un paio di edizioni dei Giochi Olimpici abbiamo avuto una buona schiera di atleti e vedere le condizioni in cui siamo ora mi rattrista. Gli altri sono migliori di noi e nel maschile sarà davvero dura. Sono deluso perché abbiamo tanti talenti, basterebbe coltivarli e allenarsi in maniera seria”.

Sulle chance di far bene: “Credo che molte medaglie arriveranno nelle donne, oppure dai salti. Nel salto in lungo siamo messi bene. Vedremo come andrà al femminile, tra gli uomini attesa solamente per i saltatori”.

In chiusura: “Gli altri atleti stanno facendo bene, ma non sono assolutamente al livello che dovremmo portare noi alle Olimpiadi”.

