Yeman Crippa realizza il nuovo record italiano nei 3000 metri in occasione della Wanda Diamond League in quel di Gateshead (Gran Bretagna). Il 24enne ha firmato il tempo di 7:37.90, una performance che gli permette di abbattere il 7:38.27 stabilito nello scorso settembre al Golden Gala di Roma.

L’azzurro ha dichiarato ai microfoni della FIDAL: “Per come ero partito e per come stavo correndo potevo fare un tempo anche migliore. Purtroppo ho avvertito un dolorino alla parte bassa della schiena intorno a metà gara. Ho sofferto un po’, non respiravo al meglio e mi hanno passato in tanti. Fortunatamente sono riuscito a reagire negli ultimi 200-300 metri e ho fatto anche la volata”.

Il trentino ha continuato dicendo: “Ero sceso ieri mattina da Livigno e sono subito salito sul volo per Malpensa. Dopo quasi quattro settimane di carico non potevo essere al 100% nella gara di oggi, ma tutto è da vedere in prospettiva olimpica. Ho fatto circa 160 km di media per un mese”.

Il nostro connazionale è fiducioso in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Yeman Crippa ha completato dichiarando: “È stato un buon test, il record italiano è sempre importante. Partirò il 22 per il Giappone”.

Foto: LaPresse