Atletica, Europei Under 20: bronzi per Lorenzo Simonelli e Federico Guglielmi

Arrivano altre due medaglie per l’Italia agli Europei Under 20 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). Lorenzo Simonelli conquista un bel bronzo sui 110 metri ostacoli col tempo di 13.34, ad appena quattro centesimi dal record nazionale di categoria (Lorenzo Perini nel 2013), chiudendo alle spalle dello scatenato francese Sasha Zhoya (13.05) e dell’olandese Matthew Sophia (13.26). Terzo posto anche per Federico Guglielmi, che scende per la prima volta in carriera sotto i 21 secondi sui 200 metri: 20.98 (+0,7 m/s di vento), migliorandosi di sei centesimi grazie a una spettacolare rimonta con cui chiude alle spalle del britannico Derek Kinlock (20.72) e del ceco Eduard Kubelik (20.82).

Rachele Mori è sesta nel lancio del martello (61.33), mentre il 16enne Mattia Furlani chiude in settima posizione nel salto in alto (2.15 alla seconda prova, poi errori a 2.17). Katja Pattis decima sui 3000 siepi (10:32.22), decima anche Anna Musci nel getto del peso (13.99), mentre Giovanni Frattini è undicesimo nel tiro del giavellotto (61.17) e Silvia Gradizzi è tredicesima sui 3000 metri (9:41.26).

Foto: Lackner/FIDAL