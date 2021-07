Andrea Dallavalle ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo agli Europei Under 23 di atletica leggera che si concludono oggi a Tallinn (Estonia). L’azzurro si è reso protagonista di un gran balzo a 17.05 metri (-0,5 m/s di vento contrario) ed è meritatamente salito sul gradino più alto del podio, demolendo l’intera concorrenza guidata dai francesi Enzo Hodebar (16.99, +1,9 m/s di vento a favore) e Anael-Thomas Gogois (16.65, -0,2 m/s). Il piacentino è volato sopra i 17 metri per la seconda volta in carriera, a un mese di distanza dal roboante 17.35 che gli garantì la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Il 21enne, che non era mai riuscito a conquistare il titolo nelle varie competizioni internazionali giovanili dovendosi più volte accontentare di argento e bronzo, riesce finalmente a fare risuonare l’Inno di Mameli, proprio come avevano fatto ieri Alessandro Sibilio (400 ostacoli) e Dalia Kaddari (200 metri). Tra l’altro la gara odierna è stata decisamente movimentata, ma alla fine è emersa la grinta e la cattiveria del nostro portacolori, ora lanciato con ottimismo verso i Giochi in programma tra un paio di settimane.

Dallavalle si porta subito in testa con 16.90, ma Hodebar lo supera al secondo turno (16.99). L’azzurro non ci sta e al terzo tentativo si riprende la vetta (17.05), zittendo così i due transalpini e mettendosi al collo la medaglia d’oro. Sesto posto per Simone Biasutti (16.00 al quinto salto, -0,9 m/s).

Foto: Makinen/Fidal