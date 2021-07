Alex Wilson ha realizzato a sorpresa il nuovo Record Europeo dei 100 metri: un surreale 9.84 (con +1,9 m/s di vento a favore) realizzato in un meeting americano. Un fulmine a ciel sereno, perché il 30enne velocista svizzero vantava fino a ieri sera un personale di 10.08 datato 2019 e in stagione si era fermato a un modesto 10.30, ma all’improvviso è stato capace di fare saltare il banco e di migliorare di due centesimi il precedente primato continentale corso dal portoghese Francis Obikwelu nel 2004 e dal francese Jimmy Vicaut in due occasioni (2015 e 2016).

Il record è ancora in fase di omologazione, tra l’altro non ci sono praticamente immagini di quel momento. L’unico video che sta circolando riprende i 100 metri da terra e in maniera laterale: un record europeo nella disciplina più iconica che praticamente non resterà ai posteri in termini visivi (almeno stando a questa mattina). Vi proponiamo quel poco che circola del record europeo sui 100 metri firmato da Alex Wilson, un 9.84 con cui si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per andare a caccia di una medaglia.

VIDEO ALEX WILSON RECORD EUROPEO 100 METRI

Foto: Shutterstock