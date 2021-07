Arrampicata sportiva, Olimpiadi Tokyo 2021: i partecipanti di tutte le Nazionali. 3 gli azzurri

L’arrampicata sportiva farà il suo storico debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Questo sport è stato inserito per la prima volta nel programma dei Giochi ed è una delle tante novità di questa edizione della rassegna a cinque cerchi. In Giappone si presenteranno 40 atleti (20 uomini e 20 donne) che si daranno battaglia per la conquista dei due titoli in palio. Verrà infatti adottato il format della combinata per assegnare la medaglia d’oro maschile e naturalmente anche il titolo femminile.

I climber si dovranno dunque cimentare nelle singole specialità (lead, boulder, speed) e i risultati verranno presi in considerazione per definire una classifica unica. Sono in programma qualificazione e poi finali. L’Italia sarà presente all’appuntamento con la storia: Laura Rogora potrebbe essere una mina vagante per il podio, Ludovico Fossali e Michael Piccolruaz proveranno a fare bella figura. Di seguito la lista completa dei partecipanti di tutte le Nazionali per quanto riguarda l’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

MASCHILE

Kai Harada (Giappone)

Tomoa Narasaki (Giappone)

Jakob Schuber (Austria)

Rishat Khaibullin (Kazakhstan)

Mickael Mawem (Francia)

Alex Megos (Germania)

Ludovico Fossali (Italia)

Sean McColl (Canada)

Adam Ondra (Repubblica Ceca)

Bassa Mawem (Francia)

Jan Hojer (Germania)

Pan Yufei (Cina)

Alberto Gines Lopez (Spagna)

Nathaniel Coleman (USA)

Collin Duffy (USA)

Christopher Cosser (Sudafrica)

Aleksei Rubtsov (Russia)

Tom O’Halloran (Australia)

Chon Jong-won (Corea del Sud)

Michael Piccolruaz (Italia)

FEMMINILE:

Miho Nonaka (Giappone)

Janja Garnbret (Slovenia)

Akiyo Noguchi (Giappone)

Shauna Coxsey (Gran Bretagna)

Aleksandra Miroslaw (Polonia)

Petra Klinger (Svizzera)

Brooke Raboutou (USA)

Jessica Pilz (Austria)

Julia Chanourdie (Francia)

Mia Krampl (Slovenia)

Iuliia Kaplina (Russia)

Kyra Condie (USA)

Laura Rogora (Italia)

Song Yilling (Cina)

Alannah Yip (Canada)

Erin Sterkenburg (Sudafrica)

Viktoriia Meshkova (Russia)

Oceana Mackenzie (Australia)

Seo Chae-hyun (Corea del Sud)

Anouck Jaubert (Francia)

Foto: Federclimb