WTA Eastbourne 2021: Jelena Ostapenko batte Elena Rybakina e va in finale. La kazaka resta in campo con problemi alla schiena

Sarà la lettone Jelena Ostapenko la seconda finalista del torneo WTA 500 di Eastbourne. L’ex vincitrice del Roland Garros sconfigge con il punteggio di 6-4 6-1 la kazaka Elena Rybakina. Per lei si tratta della prima finale sull’erba della carriera: sfiderà l’estone Anett Kontaveit, vincitrice per ritiro di Camila Giorgi sul 5-4 in proprio favore.

L’incontro è segnato in particolare dai problemi alla schiena di Rybakina, che è costretta varie volte a chiamare il medical time out. Ad ogni modo, fino al 4-3 del primo set la partita c’è eccome: quattro game ai vantaggi, cinque servizi strappati e tutte le premesse per una lotta senza quartiere. Anche i due giochi successivi sono combattuti, fin quando Ostapenko riesce a portarsi a casa il parziale in 56 minuti.

Le difficoltà della kazaka si palesano tutte nel secondo set, in cui i problemi di schiena diventano evidenti e non riesce più a trovare continuità. Naturale diventa, anche con vari game ai vantaggi, il fatto che la lettone scappi via e conquisti il 6-1 in 34 minuti.

Vanno per questo lette con un certo beneficio d’inventario le statistiche, che accordano a Rybakina un 50.6% di prime in campo (74.2% per Ostapenko) e in 57.5% di punti vinti proprio con la prima (contro 71.4%).

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange – LivePhotoSport.it