WTA Bol 2021: Sara Errani va al secondo turno, sconfitta Jana Fett

Sara Errani si qualifica per il secondo turno del WTA 125 di Bol. Il contingente italiano in questo torneo fa 3/3 grazie al suo successo nei confronti della croata Jana Fett, superata con il punteggio di 6-3 6-3. Si prospetta ora un match con l’americana Claire Liu, incontrata già nel 2018 a Indian Wells versione 125 e superata, al tempo, in tre set.

Il primo parziale risulta davvero particolare per andamento, perché dopo una partenza con 0-3 di Fett, frutto di un’unica palla break nel game d’apertura e di cinque nel terzo, arriva la rimonta di Errani che va a prendersi il ruolo di padrona senza tanti complimenti. Tre giochi vinti ai vantaggi su sei segnano il cambiamento totale, che si misura nel 6-3 in 41 minuti.

Anche per causa di una breve interruzione, il secondo set risulta più lungo (55 minuti), con il break iniziale dell’azzurra che lo caratterizza. Dal quarto al settimo game sono solo servizi strappati, poi l’ottavo è quello fondamentale perché, pur essendo lungo, è quello in cui Errani tiene il servizio per poi lanciarsi verso quattro punti consecutivi in risposta che valgono il match.

Sono tutte dell’azzurre le statistiche migliori nel confronto, nei termini di quelle che contano davvero: in particolare, fa valere l’81.6% di prime in campo contro un notevolmente deficitario 41.2% di Fett, da cui nasce poi buona parte di ciò che accade.

Foto LiveMedia/Valerio Origo – LivePhotoSport.it