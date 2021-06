WTA Bol 2021, Martina Trevisan accede al secondo turno: battuta Renata Zarazua

Prosegue il tabellone principale del torneo WTA 125 di Bol: sulla terra battuta outdoor croata una delle due azzurre impegnate oggi, Martina Trevisan, testa di serie numero 4, supera la messicana Renata Zarazua per 6-2 6-0 in un’ora e venti minuti di gioco ed al secondo turno affronterà la slovacca Anna Karolína Schmiedlová.

Nel primo set l’azzurra parte bene, vince 12 dei primi 15 punti giocati e si porta sul 3-0 non pesante. La messicana resta aggrappata al parziale fino al 2-4, ma l’azzurra non le concede mai la palla per il controbreak, anzi dallo 0-30 nel settimo game Trevisan vince i seguenti otto punti e porta a casa la frazione per 6-2 in 34 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra continua a tenere il servizio in maniera abbastanza agevole, senza mai concedere palla break, mentre i turni in battuta della messicana si trasformano in autentiche battaglie, tutti però con il medesimo epilogo: Trevisan riesce, sempre ai vantaggi, a strappare ogni volta il servizio all’avversaria fino al 6-0 in 46 minuti.

Le statistiche sottolineano una volta di più il dominio dell’azzurra: 60-37 nel conto dei punti vinti, 62% di prime in campo con il 77% di punti vinti sulla prima ed il 56% sulla seconda. La messicana inoltre le dà anche una mano commettendo quattro doppi falli, mentre Trevisan ne fa registrare uno soltanto.

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange