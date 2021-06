WTA Berlino 2021, risultati 18 giugno: vincono Azarenka e Cornet, fuori Muguruza

Va in archivio la quinta giornata di incontri del tabellone principale del torneo WTA 500 di Berlino, in Germania: sull’erba outdoor del Bett1Open, si sono giocati tutti i quarti di finale. Non ci sono azzurre in tabellone. Domani si disputeranno le semifinali.

Tra i risultati odierni si segnalano le vittorie della bielorussa Victoria Azarenka, testa di serie numero 7, che piega la statunitense Jessica Pegula per 6-2 5-7 6-4, con 90 punti vinti contro gli 81 dell’avversaria, e della qualificata russa Ludmilla Samsonova, che ha la meglio sulla statunitense Madison Keys per 7-6 2-6 7-6, nonostante un complessivo 108-116 nel conto dei punti vinti.

Esce invece la spagnola Garbiñe Muguruza Blanco, numero 6 del seeding, che perde contro la transalpina Alizé Cornet che si impone per 4-6 6-3 7-6, in un match in cui entrambe vincono 96 punti, infine l’elvetica Belinda Bencic batte la russa Ekaterina Alexandrova per 6-4 4-6 7-6 con un parziale di 105-99 nel conto dei punti vinti.

RISULTATI WTA 500 BERLINO 18 GIUGNO (SINGOLARE)

Ludmilla Samsonova batte Madison Keys 7-6 2-6 7-6

Victoria Azarenka batte Jessica Pegula 6-2 5-7 6-4

Alizé Cornet batte Garbiñe Muguruza Blanco 4-6 6-3 7-6

Belinda Bencic batte Ekaterina Alexandrova 6-4 4-6 7-6

Foto: LaPresse