WTA Bad Homburg 2021, Victoria Azarenka agli ottavi di finale, cade Jessica Pegula

Si prosegue nel torneo WTA di Bad Homburg (Germania). Nella settimana che precede il via di Wimbledon le giocatrici sono all’opera in uno dei tornei di preparazione sull’erba che possono essere utili per trovare feeling con questa superficie così particolare.

Buone indicazioni le ha date, in questo senso, Vika Azarenka: la bielorussa (n.14 del mondo) ha sconfitto la connazionale (qualificata) Yuliya Hatouka (n.271 del ranking) per 7-5 6-0. Dopo una partenza un po’ incerta, Azarenka ha dato libero sfogo alla cavalleria e gli ottavi sono stati raggiunti. La prossima avversaria sarà la francese Alize Cornet (n.56 WTA).

Niente da fare invece per l’americana Jessica Pegula: la n.25 del ranking si è dovuta arrendere alla ceca Katerina Siniakova (n.76 del mondo) sullo score di 6-3 5-7 6-4 andando troppo a corrente alternata e non trovando le soluzioni per far male alla rivale. Siniakova dunque continua il suo percorso e ai quarti ci sarà il confronto con la tedesca Laura Siegemund (n.55 WTA), a segno piuttosto nettamente per 6-2 6-2 contro la tedesca Tamara Korpatsch (n.143 del mondo).

Infine, passaggio di turno che si è concretizzato per l’americana Amanda Anisimova: la n.81 del mondo ha vinto per 6-1 7-5 contro la tedesca Andrea Petkovic (n.130 del mondo) e ai quarti di finale attende la vincitrice del confronto tra la tedesca Angelique Kerber (n.28 del ranking) e la russa Anna Blinkova (n.90 del mondo).

