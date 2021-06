Lorenzo Musetti si sta preparando per affrontare il torneo di Wimbledon, terzo Slam di questa stagione che andrà in scena sull’erba britannica dal 28 giugno all’11 luglio. Il tennista italiano, assoluto protagonista al Roland Garros dove ha messo paura a Novak Djokovic agli ottavi di finale (si era portato sul 2-0), non disputerà altri tornei prima dell’evento londinese perché deve sostenere l’esame di Maturità. L’appuntamento in aula è per il 21 giugno, poi due giorni dopo prenderà un aereo per la Gran Bretagna e si preparerà in sede all’evento.

Nel frattempo Lorenzo Musetti si allena sull’erba di un campo di calcio a La Spezia. Presso lo Junior Club San Benedetto della città ligure è infatti stato costruito in pochi giorni un campo in erba ricavato da un ex campo da calcetto, proprio per aiutare la preparazione dal 19enne. Il toscano ha sostenuto in mattinata una sessione di allenamento insieme a coach Tartarini. L’erba è meno fine di quella dei veri campi da tennis sul manto verde, ma per allenarsi sembra andare benissimo. Di seguito i VIDEO degli allenamenti di Lorenzo Musetti sull’erba di un campo di calcetto a La Spezia.

VIDEO LORENZO MUSETTI SI ALLENA SULL’ERBA DI UN CAMPO DI CALCIO

Foto: Jean Catuffe – LPS