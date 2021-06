Wimbledon 2021, risultati 23 giugno qualificazioni maschili: soltanto Federico Gaio arriva al turno decisivo

Va in archivio il secondo turno del tabellone cadetto del torneo di singolare maschile di Wimbledon, in Gran Bretagna: sull’erba outdoor londinese soltanto un azzurro dei due impegnati oggi accedono al terzo e decisivo turno, ovvero Federico Gaio. Erano otto gli azzurri al via delle qualificazioni.

Federico Gaio, numero 25 del seeding cadetto, batte il russo Roman Safiullin in rimonta per 3-6 6-2 6-3 e domani se la vedrà con la testa di serie numero 6, lo statunitense Denis Kudla, che ieri nel primo turno aveva eliminato un altro azzurro, Andrea Pellegrino.

Roberto Marcora, che ieri aveva vinto il derby azzurro con Filippo Baldi, oggi cede al numero 4 del seeding cadetto, ovvero l’argentino Francisco Cerundolo, che si impone in rimonta per 3-6 6-3 6-2. Il match tra Gaio e Kudla domani sarà il secondo a partire dalle ore 12.00 italiane e si giocherà non prima delle ore 14.00 italiane.

RISULTATI SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI MASCHILI WIMBLEDON (23 GIUGNO)

23 Giu – 15h45 Kamil Majchrzak batte Robin Haase 6-7 7-6 6-4

23 Giu – 16h10 Marcelo Tomas Barrios Vera batte Enzo Couacaud 7-6 7-6

23 Giu – 17h05 Mackenzie McDonald batte Illya Marchenko 6-1 3-6 6-4

23 Giu – 16h35 Maxime Cressy batte Marc-Andrea Hüsler 6-3 6-7 6-4

23 Giu – 14h05 Ernests Gulbis batte Andrej Martin 6-1 6-2

23 Giu – 13h45 Brandon Nakashima batte Viktor Troicki 6-2 5-7 6-3

23 Giu – 18h45 Francisco Cerundolo batte Roberto Marcora 3-6 6-3 6-2

23 Giu – 18h05 Zhizhen Zhang batte Alejandro Tabilo 7-6 7-6

23 Giu – 17h15 Yasutaka Uchiyama batte Dudi Sela 6-7 7-5 6-4

23 Giu – 17h10 Oscar Otte batte Maxime Janvier 7-5 6-3

23 Giu – 14h55 Denis Kudla batte Kacper Zuk 7-6 6-4

23 Giu – 15h30 Federico Gaio batte Roman Safiullin 3-6 6-2 6-3

23 Giu – 15h15 Arthur Rinderknech batte Jack Pinnington Jones 6-3 6-2

23 Giu – 15h25 Nikola Milojevic batte Zdenek Kolar 6-4 6-3

23 Giu – 16h25 Tallon Griekspoor batte Shintaro Mochizuki 6-0 6-1

23 Giu – 15h50 Arthur Fery batte Matthew Ebden 6-3 6-7 7-5

23 Giu – 17h25 Benjamin Bonzi batte Daniel Altmaier 6-4 6-3

23 Giu – 18h50 Frederico Ferreira Silva batte Mohamed Safwat 7-5 6-3

23 Giu – 14h40 Bernabe Zapata Miralles batte Bernard Tomic 6-4 6-1

23 Giu – 14h10 Anton Matusevich batte Carlos Taberner 6-4 6-1

23 Giu – 17h00 Marco Trungelliti batte Thiago Seyboth Wild 6-3 6-7 7-5

23 Giu – 16h25 Botic Van De Zandschulp batte Altug Çelikbilek 6-2 6-3

23 Giu – 15h35 Alex Molcan batte Damir Dzumhur 6-2 7-6

23 Giu – 15h55 Antoine Hoang batte Marius Copil 7-6 4-6 7-5

23 Giu – 16h35 Ramkumar Ramanathan batte Tomas Martin Etcheverry 6-3 6-4

23 Giu – 15h20 Marc Polmans batte Felix Gill 7-6 6-2

23 Giu – 15h25 Daniel Masur batte Hugo Dellien 6-3 7-6

23 Giu – 17h55 Sebastian Ofner batte Andrey Kuznetsov 6-3 7-5

23 Giu – 16h25 Grégoire Barrère batte Sergiy Stakhovsky 7-5 6-3

23 Giu – 15h55 Jason Jung batte Tatsuma Ito 6-2 6-1

23 Giu – 15h30 Christopher O’Connell batte Ruben Bemelmans 6-7 6-3 7-5

23 Giu – 15h00 Tomas Machac batte Brayden Schnur 7-6 6-0

