Wimbledon 2021, rimandata la prima giornata a causa del maltempo. Tutti gli azzurri slittano a domani

Era nell’aria, ora è purtroppo ufficiale: dopo il rinvio di Eastbourne ufficializzato un’ora fa, è arrivato anche il turno di Wimbledon: per via del maltempo, le partite di qualificazione per il terzo torneo dello Slam sono state rinviate a domani.

La pioggia che sta affliggendo la Gran Bretagna ha colpito anche Roehampton, che con questa settimana sta scaldando i motori. Si è atteso fino al tardo pomeriggio, ma il cielo non ne ha voluto sapere di aprirsi, costringendo gli organizzatori prima a rimandare l’inizio della giornata ora dopo ora, per poi spostare il tutto al 22 giugno.

Quest’oggi sarebbero scesi in campo tutti e otto gli italiani impegnati, con i loro impegni che slittano a domani. Lorenzo Giustino affronterà Ilya Marchenko, Andrea Pellegrino invece incontrerà l’americano Denis Kudla. Federico Gaio se la vedrà con lo sloveno Blaz Rola, mentre Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi incroceranno le armi con gli olandesi Tallon Griekspoor e Botic Van de Zandschup. Alessandro Giannessi invece incontra per la prima volta lo spagnolo Bernabe Zapata Mirallas; in chiusura, ci sarà un derby azzurro tra Filippo Baldi e Roberto Marcora.

Foto: LaPresse