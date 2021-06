Wimbledon 2021 oggi: orari 28 giugno, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Arriva già il momento di pensare al terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, lunedì 28 giugno, inizia infatti Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo ci aspetta il primo giorno di due settimane di grande tennis, trasmessi in diretta tv grazie a Sky Sport, con 9 canali a disposizione, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la consueta diretta live testuale in tempo reale.

In Inghilterra la tradizione comanda: il torneo inizia oggi, di lunedì e non di domenica, e la domenica tra le due settimane di gioco è dedicata al riposo totale, meteo permettendo! Oggi saranno 5 gli italiani impegnati: Jannik Sinner con l’ungherese Marton Fucsovics, Andreas Seppi con il portoghese Joao Sousa, Stefano Travaglia contro lo spagnolo Pedro Martinez, Marco Cecchinato contro il britannico Liam Broady, Fabio Fognini, contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

La prima giornata di Wimbledon 2021 partirà alle ore 12:00: sarà possibile seguirla in diretta tv su 9 canali di Sky Sport, che garantirà la copertura su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis e 6 canali calcio riconvertiti per l’occasione (dal 252 al 257 inclusi). La diretta streaming sarà assicurata da Sky Go e Now TV, infine OA Sport offrirà la diretta live testuale dei principali match degli italiani. SuperTennisTV, infine, offrirà la differita in chiaro di un match alle ore 21:00.

WIMBLEDON 2021: ORDINE DI GIOCO 28 GIUGNO

CENTRE COURT (dalle 14:30)

Djokovic (SRB) (1)-Draper (GBR) (WC) – 1° turno uomini

Stephens (USA)-Kvitova (CZE) (10) – 1° turno donne

Murray (GBR) (WC)-Basilashvili (GEO) (24) – 1° turno uomini

NO.1 COURT (dalle 14:00)

Niculescu (ROU)-Sabalenka (BLR) (2) – 1° turno donne

Tsitsipas (GRE) (3)-Tiafoe (USA) – 1° turno uomini

Swiatek (POL) (7)-Hsieh (TPE) – 1° turno donne

NO.2 COURT

Ferro (FRA)-Muguruza (ESP) – 1° turno donne

Delbonis (ARG)-Rublev (RUS) (5) – 1° turno uomini

Evans (GBR) (22)-Lopez (ESP) – 1° turno uomini

Buzarnescu (ROU)-V. Williams (USA) – 1° turno donne

NO.3 COURT

Swan (GBR) (WC)-Keys (USA) (23) – 1° turno donne

Xinyu Wang (CHN)-Kenin (USA) (4) – 1° turno donne

Cecchinato (ITA)-Broady (GBR) (WC) – 1° turno uomini

Shapovalov (CAN) (10)-Kohlschreiber (GER) – 1° turno uomini

COURT 12

Millman (AUS)-Bautista Agut (ESP) (8) – 1° turno uomini

O’Connell (AUS)-Monfils (FRA) (13) – 1° turno uomini

Ka. Pliskova (CZE) (8)-Zidansek (SLO) – 1° turno donne

Sakkari (GRE) (15)-Rus (NED) – 1° turno donne

COURT 18

Sinner (ITA) (19)-Fucsovics (HUN) – 1° turno uomini

Ahn (USA) (LL)-Watson (GBR) – 1° turno donne

Fognini (ITA) (26)-Ramos-Vinolas (ESP) – 1° turno uomini

Mertens (BEL) (13)-Dart (GBR) (WC) – 1° turno donne

COURT 4

Barrios Vera (CHI)-Anderson (RSA) – 1° turno uomini

Gracheva (RUS)-Martic (CRO) (26) – 1° turno donne

Pegula (USA) (22)-Garcia (FRA) – 1° turno donne

Herbert (FRA)-Andujar (ESP) – 1° turno uomini

COURT 5

Burrage (GBR)-Davis (USA) – 1° turno donne

McDonald (USA)-Khachanov (RUS) (25) – 1° turno uomini

Lajovic (SRB)-Simon (FRA) – 1° turno uomini

COURT 6

Hercog (SLO)-Collins (USA) – 1° turno donne

Carballes Baena (ESP)-Pospisil (CAN) – 1° turno uomini

Kwon (KOR)-Masur (GER) – 1° turno uomini

COURT 7

Kudla (USA)-Davidovich Fokina (ESP) (30) – 1° turno uomini

Bouzkova (CZE)-Zvonareva (RUS) – 1° turno donne

Li (USA)-Podoroska (ARG) – 1° turno donne

Jabeur (TUN) (21)-Peterson (SWE) – 1° turno donne (non prima delle 18:00)

COURT 8

Alexandrova (RUS) (32)-Siegemund (GER) – 1° turno donne

Otte (GER)-Rinderknech (FRA) – 1° turno uomini

Cuevas (URU)-Djere (SRB) – 1° turno uomini

COURT 9

Osorio Serrano (COL)-Kalinskaya (RUS) – 1° turno donne

Travaglia (ITA)-Martinez (ESP) – 1° turno uomini

Vekic (CRO)-Potapova (RUS) – 1° turno donne

COURT 10

Seppi (ITA)-Sousa (POR) – 1° turno uomini

Harris (RSA)-Berankis (LTU) – 1° turno uomini

Samsonova (RUS)-Kanepi (EST) – 1° turno donne

COURT 11

Bagnis (ARG)-Kecmanovic (SRB) – 1° turno uomini

Begu (ROU)-Volynets (USA) – 1° turno donne

Martincova (CZE)-Riske (USA) (28) – 1° turno donne

Zhang (CHN)-Hoang (FRA) – 1° turno uomini

COURT 14

Kuznetsova (RUS)-Pattinama Kerkhove (NED) – 1° turno donne

Opelka (USA) (27)-Koepfer (GER) – 1° turno uomini

Mladenovic (FRA)-Rybakina (KAZ) (18) – 1° turno donne

Korda (USA)-de Minaur (AUS) (15) – 1° turno uomini (non prima delle 18:00)

COURT 15

Kudermetova (RUS) (29)-Golubic (SUI) – 1° turno donne

Doi (JPN)-Liu (USA) – 1° turno donne

Polmans (AUS)-Lu (TPE) – 1° turno uomini

Rogers (USA)-Stosur (AUS) – 1° turno donne

COURT 16

Vesely (CZE)-Hanfmann (GER) – 1° turno uomini

Brengle (USA)-McHale (USA) – 1° turno donne

Garin (CHI) (17)-Zapata Miralles (ESP) – 1° turno uomini

COURT 17

Lao (USA)-Boulter (GBR) (WC) – 1° turno donne

Gerasimov (BLR)-Clarke (GBR) (WC)- 1° turno uomini

Schwartzman (ARG) (9)-Paire (FRA) – 1° turno uomini

Zhu (CHN)-Barthel (GER) – 1° turno donne

Diretta tv su Sky Sport con 9 canali dedicati*

Diretta streaming su Sky Go, Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

* = Lunedì 28 giugno

dalle 12 alle 22 – Prima giornata – Sky Sport Tennis (205)

dalle 12 alle 18 – Prima giornata – Sky Sport Uno (201)

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis (205)

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis (205)

