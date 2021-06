Wimbledon 2021, Matteo Berrettini diventa tds n.8 col forfait di Nadal. Perché è un vantaggio non da poco

Una decisione che era nell’aria e oggi c’è stata la conferma: Rafael Nadal non giocherà il prossimo torneo di Wimbledon (28 giugno-11 luglio) e non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo. L’annuncio è arrivato attraverso i propri canali social: un lungo messaggio nel quale Rafa ha spiegato che il poco tempo a disposizione tra il Roland Garros e Wimbledon non gli ha permesso di prepararsi a dovere agli eventi citati, scegliendo di rinunciare perché consapevole di non essere competitivo ai massimi livelli.

E questo cosa cambia? Tante cose. In primis, l’assenza di una testa di serie nei Championships fa sì che il percorso di alcuni giocatori possa mutare il proprio corso. E’ il caso di Matteo Berrettini. L’azzurro, in tabellone da n.9, con l’assenza di Nadal diventa automaticamente n.8 e questo gli garantisce una successione di match meno problematica.

Secondo le regole, infatti, Matteo non affronterà sicuramente agli ottavi di finale giocatori che lo precedono in classifica come Alexander Zverev, Roger Federer e Andrey Rublev (teste di serie n.5, n.6 e n.7), mentre nei quarti di finale potrebbe esserci il confronto con Novak Djokovic (testa di serie n.1), ma in alternativa con le teste di serie n.2, n.3 e n.4.

Di seguito il sistema degli accoppiamenti:

Al 3T: tds n.1-8 vs tds. 25-32 e tds n.9-16 vs tds n.17-24 Al 4T: tds n.1-4 vs tds n.13-16 e tds n.5-8 vs tds n.9-12 Ai QF tds n.1-4 vs tds n.5-8 In SF tds n.1-2 vs tds n.3-4 In F tds n.1-2

Un aiuto di non poco conto per Berrettini che però chiaramente non potrà permettersi di sottovalutare nessuno in questa avventura londinese.

Foto: LaPresse