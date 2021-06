Wimbledon 2021, Martina Trevisan sconfitta in due set dalla russa Elena Vesnina

Oggi il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto proseguire il primo turno del tabellone principale del singolare femminile. In serata l’azzurra Martina Trevisan è stata sconfitta in due set dalla russa Elena Vesnina, che si è imposta per 7-5 6-1 in un’ora e ventotto minuti di gioco.

Nel primo set l’azzurra parte meglio e centra il break nel secondo game, trovando così il 3-0 non pesante, ma la russa reagisce e trova il controbreak nel quinto gioco, tornando poi sul 3-3. L’equilibrio non si spezza fino al 5-5, ma nell’undicesimo gioco Vesnina trova il break che le consente di incamerare poi il parziale per 7-5 in 52 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra riesce a tenere soltanto il primo turno in battuta, poi la russa prende il sopravvento ed inanella sei giochi, fino al 6-1 finale che matura in appena 36 minuti, con Trevisan che capitola al quinto match point concesso.

Le statistiche sottolineano la supremazia di Vesnina, che mette a segno 23 vincenti a fronte di 19 gratuiti, mentre per Trevisan il saldo è neutro, con 11 vincenti ed altrettanti errori non forzati. La russa vince 72 punti contro i 52 conquistati dall’azzurra.

