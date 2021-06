Wimbledon 2021, Jannik Sinner e un tennis poco adatto all’erba. Sorteggio determinante

Jannik Sinner e un rapporto con l’erba da costruire. Quanto accaduto nel torneo del Queen’s, ha fatto capire che l’altoatesino dovrà ancora lavorare e tanto per rendere al meglio su questa superficie. Il ko contro la wild card britannica Jack Draper l’ha dimostrato, essendo quest’ultimo un “erbivoro” come si suol dire in gergo.

Sinner, infatti, ha pagato dazio per via dei suoi limiti tecnici attuali: servizio poco efficace e continuo; gioco a rete incerto e scarsamente produttivo in termini di punti. La sensazione, quindi, è che il lavoro di formazione di Jannik sull’erba sia appena agli inizi e in vista dell’imminente Wimbledon, che comincerà dal 28 giugno, l’azzurrino potrebbe rischiare anche un’eliminazione al primo turno qualora l’incrocio fosse contro un giocatore adatto alla superficie citata.

Tanto dipenderà dal sorteggio dei Championships, previsto venerdì 25 giugno alle ore 11.00. In questo contesto, Riccardo Piatti, tecnico del classe 2001 del Bel Paese, ha fatto capire piuttosto chiaramente che bisognerà avere pazienza e il lavoro sulla battuta è tra gli aspetti più importanti. Non è un caso che nel match di doppio del menzionato torneo del Queen’s con lo spagnolo Feliciano Lopez, Sinner abbia modificato l’esecuzione del servizio: si è passati dalla tecnica del “foot up” a quella del “foot back”.

Nel “foot-up” il piede posteriore si avvicina a quello anteriore nella fase di preparazione, consentendo di produrre maggiore quantità di moto lineare in direzione verticale. Questa tecnica è usata per produrre una maggiore inclinazione delle spalle, riuscendo così a dare un colpo efficace in termini di velocità. Di contro, il “foot back” dà maggior benefici in termini di equilibrio, favorendo una maggiore torsione del tronco in fase di preparazione e dando dei vantaggi nel lancio di palla.

Jannik, probabilmente, in momenti di tensione tende a irrigidirsi e quindi il lancio di palla è una criticità. Vedremo questo piccolo accorgimento già nel prossimo Wimbledon? Lo scopriremo…

Foto: LaPresse