Golf, torna il Travelers Championship 2021 con un buon field. Migliozzi e Molinari in azione

Il terzo major del PGA TOUR non ha deluso le grandi aspettative, con la commovente vittoria domenica di Jon Rahm allo US Open. La stagione del massimo circuito golfistico prosegue ora prosegue fino a Cromwell (Connecticut) dove si giocherà il Travellers Championship 2021 al TPC River Highlands.

Questo percorso è un par 70 di 6.841 yards ed è una tappa regolare del tour da ben 38 anni. TPC River Highlands è conosciuto per essere sede dell’unico 58 nella storia del PGA Tour, quando lo statunitense Jim Furyk fece letteralmente esplodere il mondo del golf nel 2012016. È dunque certamente possibile attaccare le aste e venire ricompensati con un punteggio estremamente in basso in questo campo ideato da Pete Dye. Tuttavia, TPC River Highlands presenta un tratto finale abbastanza complicato, con le buche dalla 16 alla 18 che hanno storicamente punteggi medi superiori al par.

Il Travelers Championship ospiterà questa settimana 156 giocatori, inclusi cinque dei primi dieci giocatori di golf al mondo. Le stelle di maggior grandezza che rivedremo subito in campo senza alcuna pausa post US Open includono il campione in carica e ex numero 1 del mondo Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Patrick Cantlay, Patrick Reed, Tony Finau, Paul Casey e Joaquin Niemann.

Anche l’Italia potrà contare su due rappresentanti, i nostri due alfieri Francesco Molinari e Guido Migliozzi, entrambi reduci da un più che positivo US Open. Gli azzurri sembrano in buona condizione e, dopo quanto mostrato a Torrey Pines, è lecito ambire alle zone alte della classifica anche in un torneo come il Travelers, dove tuttavia la possibilità di scendere molto col punteggio è molto differente, e quindi sarà necessario adattarsi al meglio ed essere aggressivi.

Foto: LaPresse