L’attesa è finita, dopo due anni i campi in erba più famosi del mondo riaprono i battenti. Scatta quest’oggi Wimbledon 2021, il primo della carriera per Jannik Sinner. L’altoatesino, testa di serie numero diciannove, farà il suo debutto ai Championships, affrontando all’esordio l’ungherese Marton Fucsovics in un primo turno che nasconde delle insidie.

Dopo una stagione sul rosso un po’ al di sotto delle aspettative, Sinner è chiamato all’esame sull’erba, superficie non molto congeniale all’altoatesino, che ha affrontato pochissime partite in carriera su questo tipo di campi. In questa stagione è arrivata una prematura sconfitta al Queen’s per mano del britannico Jack Draper e dopo quel ko il nativo di San Candido ha deciso di allenarsi senza giocare altri tornei.

Fucsovics non è certamente un mago dell’erba, visto che in carriera ha raggiunto al massimo un secondo turno a Wimbledon. Il tennista ungherese, nelle ultime settimane, ha giocato prima a Stoccarda (netta sconfitta contro il francese Ugo Humbert) e poi a Stoccarda, dove ha vinto all’esordio contro lo sloveno Bedene e poi ha perso agli ottavi con il sudcoreano Kwon.

C’è grande attesa per il match di Sinner e soprattutto per capire se l’altoatesino avrà risolto i problemi al servizio che lo hanno contraddistinto nelle ultime settimane (anche sul rosso). La battuta è un colpo fondamentale sull’erba ed inoltre Jannik al Queen’s ha sofferto particolarmente anche negli spostamenti laterali. Quello con Fucsovics è un match da vincere per riprendere fiducia e poi perchè il tabellone non esclude un possibile approdo agli ottavi.

