Wimbledon 2021, ci sarà spazio anche per Camila Giorgi in un tennis femminile senza padrone?

Il tennis femminile sta vivendo da molte stagioni un vuoto di potere e il circuito WTA fatica a trovare una o più regine incontrastate, come possono essere i vari Djokovic, Nadal e Federer al maschile. Un sentimento di incertezza che si trasforma però in grande equilibrio sul campo, come dimostra la vittoria a sorpresa di Barbora Krejcikova al Roland Garros. Anche per l’ormai imminente Wimbledon si fatica a trovare una reale favorita e dunque può davvero succedere di tutto.

Sull’erba londinese è possibile trovare delle mine vaganti, che possono scompigliare la concorrenza e regalarsi due settimane da sogno. Tra queste c’è anche Camila Giorgi, che su questa superficie offre probabilmente il suo miglior tennis, proprio come sta dimostrando in questi giorni ad Eastbourne, dove la marchigiana si è spinta in semifinale battendo anche due Top-10 come Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova.

Proprio ai The Championships, Camila ha raggiunto il suo miglior risultato negli Slam. Nel 2018 Giorgi si spine fino ai quarti di finale dove venne poi sconfitta da Serena Williams, ma al termine di un match combattuto e nel quale la marchigiana aveva vinto il primo set. Fu un torneo davvero eccezionale per Camila, che sembra rivivere ora le stesse sensazioni di tre anni fa.

Chiaramente il non essere testa di serie la può porta ad avere un tabellone non semplice e magari già un primo turno complicato. Va anche detto che nessuna vorrà incontrare questa Giorgi, che con i suoi colpi può davvero mettere in crisi ogni avversaria. Wimbledon è alle porte e Camila è pronta a recitare un ruolo da protagonista.

