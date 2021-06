Volley, Nations League femminile semifinali. Battute Turchia e Giappone: la finale sarà Usa-Brasile

La finale che tutti attendevano andrà in scena domani alla Fiera di Rimini a conclusione di un mese di sfide. Usa e Brasile si giocano la VNL 2021 e lanciano un messaggio chiaro a tutte le pretendenti l’oro olimpico. Andamento secondo pronostico delle semifinali odierne con il Brasile che ha faticato più del previsto a superare il Giappone e gli Usa che hanno travolto in tre set la Turchia di Giovanni Guidetti.

Nella prima semifinale il Brasile è partito fortissimo vincendo con un netto 25-15 il primo set contro un Giappone che nel secondo parziale ha iniziato a macinare gioco ed ha costretto le verde-oro ad imporsi in volata (25-23). Le giapponesi non hanno mollato la presa, hanno annullato ben quattro match point nel terzo parziale e sono riuscite ad avere la meglio ai vantaggi con il punteggio di 29-31. nel quarto set, però, le sudamericane sono tornate a dominare nella parte centrale e si sono imposte con il punteggio di 25-16.

Tandara autentica mattatrice dell’incontro con 23 punti, accompagnata da un’ottima Gabi che di punti ne ha messi a segno 18, 13 i punti messi a segno da Fe Garay per le brasiliane. Nel Giappone 18 punti a testa per Ishikawa e Koga e 17 per Kurogo.

Meno equilibrata la seconda semifinale che ha visto gli Stati Uniti battere 3-0 una Turchia rinunciataria e fallosa. Nel primo set americane sempre avanti fin dalle prime battute e brave a non fare avvicinare le turche fino al 25-21 conclusivo. Nel secondo set sembra tutto facile per la squadra di Giovanni Guidetti che si porta avanti 8-13 ma poi inizia a soffrire in ricezione e lascia via libera alla rimonta delle statunitensi che pareggiano a quota 21 e vincono 25-23 la volata finale. La formazione di Karch Kiraly guida senza troppi susslti anche il terzo set e si impone con il punteggio di 25-20.

In casa Usa nessuna atleta in doppia cifra ma spiccano i 9 punti di Drews, gli 8 punti a testa di Bartsch e Akinradewo e i 7 punti di Robinson e Washington a conferma di una distribuzione perfetta da parte di Poulter. In casa Turchia non sono bastati i 17 punti di Karakurt e gli 11 di Erdem per dare fastidio alle rivali. Domani alle 16 la finale per il bronzo tra Turchia e Giappone e alle 19.30 la finalissima Usa-Brasile.

Foto Fivb