Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha comunicato una lista di 20 giocatrici da cui sceglierà le 12 convocate per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Nel gruppo figurano tutte le big, nel frattempo impegnate in collegiale tra Cavalese e Caorle, e anche alcune ragazze che si stanno mettendo in mostra durante la Nations League in corso di svolgimento a Rimini. Le azzurre si presenteranno ai Giochi con l’obiettivo di conquistare la prima medaglia a cinque cerchi della storia, il sogno è quello di salire sul gradino più alto del podio.

La nostra Nazionale si farà trascinare dall’opposto Paola Egonu, ritenuta la giocatrice più forte del mondo e in grado davvero di fare la differenza. Si punterà tanto anche sulla schiacciatrice Miriam Sylla, designata capitana per l’occasione. Non mancano altre opzioni di qualità di banda come Elena Pietrini, Alessia Gennari, Caterina Bosetti e Indre Sorokaite, schierabile anche come opposto. Ofelia Malinov sarà verosimilmente la palleggiatrice titolare, ma Alessia Orro è una valida alternativa. Monica De Gennaro insostituibile libero, mentre tra le centrali ci sarà un ballottaggio perché Mazzanti sembra intenzionato a portarne solo tre: una tra Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr e Raphaela Folie resterà a casa. Di seguito la lista delle 20 pre-convocate dell’Italia di volley femminile per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

CONVOCATE ITALIA VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI

Palleggiatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro, Francesca Bosio, Giulia Gennari

Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Miryam Sylla, Alessia Gennari, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Sofia D’Odorico

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie, Sarah Fahr, Sara Bonifacio

Liberi: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale, Eleonora Fersino

