Volley femminile, Nations League: Italia-Belgio 2-3, le azzurre sconfitte al quinto set

Un vero peccato. L’Italia deve subire una nuova sconfitta in questa Nations League di volley femminile. La Nazionale, ormai fuori dalla lotta per la Final Four, è stata sconfitta al quinto set dal Belgio subendo la rimonta delle avversarie sullo score di 25-17 20-25 22-25 25-17 15-10.

Giova ricordare che la selezione tricolore che sta prendendo parte a questa competizione è composta per lo più da giovani e da seconde linee, mentre le “titolari” sono impegnate in una serie di collegiali in preparazione dell’evento più importante della stagione: le Olimpiadi di Tokyo. Nel primo set l’andamento è stato abbastanza equilibrato fino all’11-11, poi il Belgio è venuto fuori in serie, sfruttando anche qualche errore di troppo in attacco delle nostre portacolori. E così la prima frazione si è conclusa sul 25-17.

Nel secondo e terzo set, grazie anche alla spinta di un’ottima Sylvia Nwakalor in fase offensiva, le ragazze di Giulio Bregoli sono riuscite a ribaltare la situazione con grande convinzione e personalità, aggiudicandosi i due parziali sul 25-20 e sul 25-22. Sfortunatamente, però, le rivali hanno messo in campo nelle restanti frazioni più continuità di gioco che si è tradotta nel successo al quinto set per 15-10.

L’opposto Nwakalor è stata la migliore delle azzurre con 19 punti, ben servita dalla regista Francesca Bosio. Purtroppo per le azzurre le percentuali di efficienza in ricezione e la pesantezza degli errori hanno determinato il ko.

