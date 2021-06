L’Italia cede al tie-break contro l’Olanda nell’undicesima partita di Nations League. Le Orange hanno portato a casa la vittoria col punteggio di 25-21 26-28 20-25 25-21 15-10. La migliore in campo è stata senza ombra di dubbio Sylvia Nwakalor autrice di una prestazione fantastica condita da ben 27 punti.

Avvio di partita estremamente equilibrato, in casa Italia si mette in luce con un bellissimo attacco in mezzo al muro Nwakalor (6-6). Entrambe le squadre riescono a gestire abbastanza agevolmente la situazione di cambio palla, l’ace di di Daalderop, con la collaborazione di Melli, vale il 12-13 in favore delle Orange. Nella seconda parte del parziale le ragazze di Selinger alzano decisamente le percentuali in difesa e con Lohuis che vince un contrasto a rete contro Bosio si portano sul 17-22. Nel finale le olandesi non devono fare altro che controllare e chiudere 21-25.

Anche il secondo set inizia sui binari dell’equilibrio: al muro di Mazzaro su Scholten risponde il primo tempo vincente di Timmerman che fissa il punteggio sul 7-7. Le azzurre replicano colpo su colpo e dopo il diagonale di Buijs ci pensa Nwakalor a mettere giù la pipe vincente (13-13). Le azzurre provano la fuga grazie al doppio muro, prima di Mazzaro e poi di Nwakalor (18-13). Le ragazze di Bregoli calano d’improvviso, in maniera inaspettata e consentono alle Orange di rientrare (20-20). Il finale è un punto a punto estremamente spettacolare chiuso dall’errore in attacco di Timmerman (28-26).

Il terzo set inizia così come si era chiuso quello precedente, ovvero con l’Italia in spinta costante e grazie all’ace di Bonifacio sale 7-4. La reazione delle olandesi arriva per l’ennesima volta in maniera veemente e si chiude con il primo tempo fantastico di Timmerman che ribalta la situazione (10-12). La fase centrale del parziale è estremamente equilibrata con le due squadre che praticamente si equivalgono (20-20). E’ proprio in questo momento che Nwakalor e Mazzaro che si prendono la scena con un muro a testa e un attacco strabiliante e vincente che vale il 25-20.

L’Olanda messa alle strette alza in maniera evidente la qualità del suo gioco e col pallonetto in fast di Lohuis sale subito 3-7. Punto dopo punto, centimetro dopo centimetro, le azzurre cercano di chiudere il gap fino al muro Melli su Plak che fissa il parziale sul 15-15. Il match prosegue su ritmi intensi ma con nessuna delle due compagini che riesce a prendere il largo (20-20). Purtroppo in questo momento si spegne la luce in casa Italia e Plak mette giù la pipe del 21-25.

L’avvio del tie-break è abbastanza equilibrato almeno fino al 3-3. Le Orange diventano più solide in difesa e allungano in maniera sensibile grazie agli errori delle azzurre e all’ace di Lohuis e al primo tempo di Timmerman (4-10). Nel finale alle olandesi non resta che controllare e chiudere 10-15.

Foto: FIVB