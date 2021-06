Sesta sconfitta consecutiva per l’Italia nellal Nations League 2021 in corso di svolgimento nella “bolla” di Rimini. Le ragazze di Giulio Bregoli durano solo un set prima di cedere di schianto sotto i colpi del Brasile che si è imposto col punteggio di 19-25 25-15 25-19 25-19. Tra le azzurre prestazione di rilievo di Giulia Melli autrice di ben 19 punti e top-scorer della serata.

Avvio di match favorevole alle sudamericane che con la fast di Ana Beatriz si portano sul 3-6. Le azzurre impiegano qualche minuto a trovare il ritmo ma poi i due ace di Bosio e il muro di Bonifacio consentono all’Italia di mettere il naso avanti (8-7). La parte centrale del parziale è molto equilibrata con il tocco di seconda di Bosio che vale il 14-14. A questo punto, però, le ragazze di Bregoli spingono sull’acceleratore e grazie a una scatenata Lubian al servizio trovano il break e volano 19-15. Nel finale le azzurre non devono fare altro che controllare prima di chiudere 25-19.

Ad inizio secondo set, però, Mingardi e compagne diventano improvvisamente fallose e poco precise, le verdeoro ringraziano e si portano sul 6-9. Purtroppo le azzurre non riescono a ritrovarsi mentre il Brasile è compatto in difesa e devastante in attacco. La pipe spettacolare di Gabi vale il 9-16. A questo punto la squadra di Bregoli molla anche a livello psicologico e Montibeller mette giù la diagonale che fissa il punteggio sul 25-15.

Purtroppo il momento buio delle azzurre prosegue anche ad inizio del terzo set con il muro di Ana Beatriz che vale il primo break (3-6). Il canovaccio della partita non cambia e le verdeoro continuano a comandare le operazioni anche grazie alla diagonale out di Melli da posto 4 che fissa il parziale 9-14. A complicare ancor di più la situazione delle azzurre arriva l’ace di Montibeller (13-21). Nel finale l’Italia prova a reagire ma il distacco è troppo ampio e il Brasile chiude 25-19.

Il quarto set, invece, inizia sui binari dell’equilibrio con il muro di Gabi su Mingardi che vale il 7-7. Entrambe le squadre nella fase centrale del parziale diventano fallose e poco precise in attacco, il primo tempo di Bonifacio segna il 14-15. Le azzurre rientrano grazie alla parallela vincente in torsione da posto 4 di Melli (17-17). L’ace di Gabi scava il nuovo solco tra le due squadre (17-19). Purtroppo sul più bello si spegne ancora una volta la luca in casa Italia e le sudamericane si impongono 25-19.

Foto: FIVB