Volley femminile, Nations League 2021: Italia-Giappone 2-3, le azzurre non completano la rimonta

L’Italia è stata battuta dal Giappone per 3-2 (27-25; 25-19; 16-25; 21-25; 15-13) nella quinta giornata della Nations League 2021 di volley femminile. Arriva così la quinta sconfitta per la nostra Nazionale in questa competizione, anche se le azzurre riescono a conquistare un punto dopo aver perso al tie-break contro la Polonia. Le ragazze di coach Giulio Bregoli non sono ancora riuscite a vincere un incontro nella “bolla” di Rimini anche se oggi hanno tenuto testa all’ottima compagine asiatica.

L’Italia occupa il penultimo posto con 0 vittorie e 2 punti, la rincorsa verso la qualificazione alle semifinali si fa sempre più complicata (passano il turno le prime quattro classificate sulle 16 partecipanti). Il Giappone ottiene il quarto successo (11 punti) e si issa al terzo posto alle spalle di USA (5, 15) e Turchia (5, 13). Le nostre portacolori tornerano in campo domani sera (ore 21.00) per affrontare il Brasile nell’ultimo incontro di questa seconda girandola di confronti in terra romagnola.

L’Italia ha perso il primo set dopo essere stata avanti per 8-4 e 12-8. Le nipponiche hanno dominato il secondo set, poi le azzurre sono state brave a rimontare a trascinare la contesa al tie-break, dove si sono dovute inchinare soltanto in un combattuto finale.

Non sono bastate le buone prestazioni dell’opposto Sylvia Nwakalor (24 punti) e della schiacciatrice Anastasia Guerra (26), 9 sigilli per la schiacciatrice Sofia D’Odorico che si è alternata con Giulia Melli (5), 9 punti a testa per le centrali Sara Bonifacio e Alessia Mazzaro, buona prova della palleggiatrice Francesca Bosio, Chiara De Bortoli il libero. Il Giappone è stato preso per mano dalle attaccanti Sarina Koga (23 punti), Mayu Ishikawa (20), Erika Shinomiya (16) e Ai Kurogo (15).

