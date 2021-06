VIDEO US Open 2021 golf: highlights e sintesi del terzo giro. Hughes-Oosthuizen-Henley, che lotta! Francesco Molinari 14°

Mackenzie Hughes, Canada; Louis Oosthuizen, Sudafrica; Russell Henley, Stati Uniti. Il terzetto di testa alla vigilia dell’ultimo giro è questo, con una battaglia che coinvolge un giocatore che mai aveva passato il taglio nel torneo, un ex vincitore Major (Open Championship 2010) e un uomo che sul PGA Tour non vince da diversi anni,

Eppure sono tutti lì, a -5, pronti a darsi battaglia nell’ultimo giro a San Francisco. La copertina, però, è anche di Rory McIlroy, che risale violentemente con il giro in -4 che lo porta in quarta posizione: con il nordirlandese c’è lo scienziato (qualcuno direbbe “pazzo”) del golf, Bryson DeChambeau. E nella zona c’è Jon Rahm, con lo spagnolo in leggero calo, in sesta posizione, e Dustin Johnson in nona: per l’americano

Buona giornata anche per Paul Casey, con l’inglese a -4 e risalito al 14° posto, lo stesso del suo connazionale Ian Poulter, di un più che valido Francesco Molinari (cinque birdie e tre bogey per il -2 delle terze 18 buche) e, tra gli altri, di Justin Thomas e Brooks Koepka.

Anche per Guido Migliozzi le prospettive sono buone, nonostante il +2 del sabato: dopo il terzo giro è al 21° posto, un notevolissimo risultato per un esordiente a livello Major, che punta a riconfermarsi quando andrà sul green con l’ormai ex leader Richard Bland (con l’inglese, fra l’altro, si sono spartiti i primi due posti al British Masters, per uno scherzo del destino). 45° invece Edoardo Molinari, sceso dopo il giovedì, ma in ogni caso soddisfatto di quanto accaduto finora.

US OPEN 2021: IL MEGLIO DEL TERZO GIRO

Foto: LaPresse