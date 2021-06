Lorenzo Sonego ha esordito brillantemente a Wimbledon 2021, sconfiggendo il portoghese Sousa in tre set. Il tennista italiano ha dominato in lungo e in largo sull’erba londinese, chiudendo i conti in maniera e meritandosi ampiamente di proseguire la propria avventura nel prestigioso Slam. Il piemontese ha chiuso i conti col punteggio di 6-2, 7-5, 6-0 in 1 ora e 46 minuti di gioco.

Tutto relativamente facile per il numero 27 al mondo, capace di liquidare il numero 121 del ranking ATP afflitto anche da qualche problema fisico. Il nostro portacolori se la dovrà vedere al secondo turno contro il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, giustiziere di Coria in quattro set. Sulla carta dovrebbe essere un avversario agevole per il nostro portacolori, visto che il numero 112 al mondo appare tecnicamente un gradino al di sotto rispetto all’azzurro. In palio un possibile match di terzo turno contro il vincente di Querrey-Duckworth. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Sonego-Sousa, primo turno di Wimbledon 2021.

VIDEO HIGHLIGHTS SONEGO-SOUSA

Foto: Lapresse