Ha terminato al 18° posto Luca Marini le prove libere 2 del GP di Germania, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring il centauro italiano ha lavorato in maniera scrupolosa sul set-up della sua GP19 dello SKY VR46 Avintia.

Una sessione nella quale Luca ha fatto vedere una buona velocità all’inizio, ma poi qualcosa è mancato nel time-attack. Come è consuetudine la categoria si è dimostrata altamente competitiva e con tanti piloti molto vicini tra loro. Non a caso Marini si trova in 18ma posizione, gravato di 0″905 dalla vetta occupata dal portoghese Miguel Oliveira su KTM.

Inoltre il pilota nostrano è caduto nelle prime fasi della FP2, perdendo il posteriore nell’ultima curva. Un’uscita di pista un po’ anomala e fortunatamente senza conseguenze sul centauro del Bel Paese che domani cercherà di guadagnare delle posizioni.

Vero che è su questa pista, così tortuosa e angusta, le caratteristiche della Ducati non ne vengono affatto esaltate e Luca si trova un po’ a fare di necessità virtù.

Di seguito il video:

That Ducati won’t be going any further! 💢@Luca_Marini_97 has slid off at the final corner! 👀#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/eHct7J0tUm

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2021