VIDEO Lorenzo Musetti irreale al Roland Garros: volée con il braccio dietro la schiena!

E dire che Marco Cecchinato, questo punto l’aveva cominciato già a modo suo, servendo da sotto per tentare di salvare la palla break. Da questo episodio, però, nasce qualcosa di ancora più maestoso: la volée giocata direttamente dietro la schiena da Lorenzo Musetti dopo il dritto in corsa del siciliano.

Tutto il Court 7 finisce in piedi, per una prodezza di rarissima fattura, che stimola la fantasia di tanti che rivedono in lui un erede dei gesti bianchi applicati al tennis moderno Il diciannovenne di Carrara non è nuovo a lampi di genio, ma questo lo realizza nello Slam rosso.

Che il match tra Cecchinato e Musetti potesse regalare spettacolo era cosa nota: del resto, per assurdo, le implicazioni consuete dei derby non ci sono per diversi ordini di ragioni, e un confronto come questo a livello tecnico si sa già in anticipo che può dare parecchio.

Non per caso, infatti, i presenti hanno iniziato ad assiepare le tribune del campo in questione, non venendo di certo deluse da ciò che sta accadendo in questo momento in campo tra i due azzurri che, con ogni probabilità, hanno Novak Djokovic come orizzonte.

LE MAGIE DI LORENZO MUSETTI

Pochi minuti più tardi…

Foto: LiveMedia/Valerio Origo – LivePhotoSport.it