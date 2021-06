VIDEO Inghilterra-Germania 2-0, highlights, gol e sintesi Europei: Kane e Sterling spediscono i Tre Leoni ai quarti

L’Inghilterra ha sconfitto la Germania per 2-0 e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2021 di calcio. La Nazionale dei Tre Leoni ha surclassato i teutonici allo Stadio Wembley di Londra, davanti a oltre 40.000 persone.

Al 75′ arriva il colpo all’improvviso che decide la partita: lavoro encomiabile di Kane, lancia Shaw, cross rasoterra in mezzo per Sterling e gol che fa passare l’Inghilterra in vantaggio. Sei minuti più tardi, però, Sterling perde un pallone sanguinoso a metà campo e lancia Havertz, il quale prolunga per Mueller. Il trequartira tedesco è solo davanti a Pickford, calcia a botta sicura ma il pallone esce a lato di un soffio.

I padroni di casa tirano un sospiro di sollievo, non concedono più nulla e al 40′ chiudono i conti: Shaw recupera un pallone a metà campo, allarga sulla sinistra per Grealish, cross in mezzo per la testa di Kane che segna il definitivo 2-0. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Inghilterra-Germania 2-0, ottavo di finale degli Europei 2021 di calcio.

VIDEO HIGHLIGHTS INGHILTERRA-GERMANIA 2-0

VIDEO GOL STERLING (1-0)